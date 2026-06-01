El precio de la vivienda en Asturias inicia el año con el mayor incremento desde 2008

El precio medio de la vivienda libre se disparó en Asturias en el primer trimestre un 15,4 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, el quinto mayor incremento entre las comunidades autónomas, hasta 1.752,2 euros por metro cuadrado, el importe más elevado desde finales de 2008.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la subida interanual de precios en Asturias es 2,2 puntos superior a la registrada en el cuarto trimestre del pasado año. En tasa trimestral, la vivienda libre se encareció en Asturias un 5 por ciento, el cuarto mayor aumento entre las comunidades autónomas.

Por antigüedad, la vivienda de hasta cinco años se encareció un 4,4 por ciento trimestral y un 12,5 por ciento interanual, hasta una media de 2.023,6 euros por metro cuadrado, mientras que la más antigua subió un 5,1 y un 15,5 por ciento interanual, respectivamente.

El Ministerio de Vivienda también ofrece datos del valor tasado de la vivienda libre en los municipios de más de 25.000 habitantes. Entre ellos, el concejo asturiano con un precio medio más elevado es Gijón, con 2.341,6 euros por metro cuadrado, seguido de Oviedo, con 2.082,3 euros; Avilés, con 1.531,3 euros; Siero, con 1.453,1 euros; Mieres, con 1.026 euros, y Langreo, con 939 euros.

En el conjunto del país, el precio de la vivienda subió en el primer trimestre del año el 13,9 %, hasta los 2.315,7 euros por metro cuadrado, un nuevo récord histórico, según la estadística de valor tasado que elabora el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que comienza en 1995.

Si se compara con el último trimestre de 2025, el incremento es del 3,8 %, según los datos del Ministerio, que utiliza como fuente de información los informes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

Esta nueva subida en el inicio de 2026 se produce después de que el precio de la vivienda cerrara 2025 con un alza interanual del 13,1 % y 2.230 euros/metro cuadrado, un importe que ahora se ha visto relegado al segundo más alto de la serie histórica.

Precios tensionados, ventas a la baja

Todo esto ocurre en un contexto marcado por la falta de vivienda para atender la demanda creciente, que está tensionando los precios y acrecentando las dificultades de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes.

Con este nuevo incremento, el valor tasado de la vivienda encadena cinco trimestres por encima de los 2.000 euros/metro cuadrado y supera así los valores que se daban en plena burbuja inmobiliaria.

Considerando solo el pasado mes de marzo, el precio medio de la vivienda subió en Asturias un 22,2% respecto al mismo mes del año pasado, el mayor incremento entre las comunidades autónomas, mientras que la cifra de compraventas se redujo un 5,6 por ciento, nueve décimas más que el recorte nacional. Según datos del Consejo General del Notariado, en marzo se compraron en Asturias 1.503 viviendas a un precio medio de 1.513 euros por metro cuadrado.

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas cayó en marzo un 4,7 %, cerrando un primer trimestre con descensos, mientras que el precio de la vivienda acentuó su subida al 7 % y la concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente un 0,3 %.

Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula seis meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9 %) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4 %), diciembre (-1 %), enero (-11,4 %), febrero (-7,7 %) y marzo (-4,7 %).

Al igual que los notarios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual y contabilizó 61.295 operaciones, dejando un descenso acumulado en el año del 2,6 %.

En marzo, el precio de la vivienda subió un 7 % interanual, hasta los 2.009 euros/metro cuadrado. El mayor incremento lo registraron los pisos, con un ascenso del 9,7 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.332 euros/metro cuadrado. En el caso de las viviendas unifamiliares, el precio promedió los 1.454 euros/metro cuadrado, el 2,2 % más.

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El precio de la vivienda subió en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja (-9,5 %) y Navarra (-6,8 %). Los incrementos más acentuados, de dos dígitos, se dieron en Asturias (22,2 %), Comunidad Valenciana (17,9 %), Cantabria (14,5 %), Comunidad de Madrid (12 %), Murcia (11,2 %) y las Islas Canarias (10 %).