Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 2 de junio de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 18.00 horas, «Ciberseguridad en móviles: la tormenta perfecta de la IA, la computación cuántica y el BigData» es el título de la conferencia que impartirá Daniel González Fernández, responsable de proyectos de administración pública en Applivery. Le presentará Consuelo Martínez, catedrática de Álgebra. A las 19.30 horas, María Victoria Moreno-Arribas, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), hablará sobre la invasión de los micro y nanoplásticos, sus riesgos y desafíos. La presentará María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias.

Literatura

La biblioteca La Granja, en el Campo San Francisco acoge la presentación de la obra «Los perros huelen el miedo», de Rosa Huertas, a partir de las 19.00 horas. La escritora será presentada por la coordinadora de las bibliotecas de Oviedo, Chelo Veiga. Entrada libre.

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Jornadas de la Sidra

Hasta el domingo, unos 33 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en las Jornadas Gastronómicas de la Sidra, en las que ofertarán platos elaborados con la bebida autóctona. La actividad está enmarcada en la programación en torno a la Preba de la Sidra del fin de semana.

Exposición centro sociales

Oviedo acoge del 1 al 5 de junio la Exposición de Actividades Artesanales de los centros sociales del municipio, una iniciativa que pone en valor el trabajo creativo y formativo desarrollado a lo largo del curso en la red municipal de centros sociales. La muestra podrá visitarse en el Auditorio Príncipe Felipe y será inaugurada el próximo 1 de junio a las 18.00 horas. Permanecerá abierta al público hasta el 5 de junio, fecha en la que tendrá lugar la clausura a las 14:00 horas. La exposición reunirá un total de 310 trabajos artesanales.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Exposición fotográfica «Benisesas»

El Centro Social Buenavista acoge del 15 de mayo al 7 de junio la exposición fotográfica “Beninesas. El papel de la mujer en Benín”, una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición «Odio los bodegones», una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción «Odio los pasodobles» del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Edificio Cristasa

El centro Maker, situado en la antigua Cristasa, ofrece una nueva jornada de puertas abiertas. La actividad está destinada al público en general y es gratuita. Empieza a las 12.00 horas.

Pumarín Sur

El centro municipal integrado de Pumarín-Sur ofrece la muestra de teatro de la Universidad Popular. Se representará una versión de «Sueño de una noche de verano» de William Shakespeare. Empieza a las 18.30 horas y la entrada es gratuita hasta completar el aforo del recinto.

Escuela de Comercio

Dentro del certamen «Conciertos imposibles», que este año alcanza su sexta edición, se programa Patti Smith «Live at Montreaux 2005». Lo organiza el festival Corto Gijón y Bring The Noise. Empieza a las 19.00 horas. Además, a esa misma hora, está la charla «Desmontando bulos» impulsada por la asociación de mujeres ecofeministas «Petra Kelly» y «Teachers for Future». En la charla, participan Rolando Rodríguez y Jon Hidalgo. La modera Clara Rosa Rodríguez.

CMI El Llano

El alumnado de artes escénicas de la Universidad Laboral representa la obra «Una noche en el instituto». La función empieza a las 19.00 horas y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Encuentros corales de Fátima

La iglesia de Fátima acoge una nueva jornada de los conciertos corales. Concierto ofrecido porCoro Escuela de Música Enrique Truan y el Coro de Porceyo. Empieza a las 20.15 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. De abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo.

Palacio de Revillagigedo

A las 17.00 horas, habrá una visita guiada a la exposición_«Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra «La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio». Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa «caligrafía del dibujo». También se puede visitar la exposición «Diálogos con Piñole: El vacío. Arte para aprender», un taller participativo de co-creación abierto. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición «Centenario Amador (1926-2001)», conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es «Una hija en Tokio» (Francia, 2024). Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Taller «El diccionario de la igualdad»

Un taller particiativo, cercano y pensado para entender que es la igualdad y por qué el feminismo es importante en la actualidad. Será de 10.30 a 12.30 horas en la casa de las Mujeres de Avilés, organizado por la Fundación de Trabajadores/as de la Siderurgia Integral, en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Avilés.

Concierto de violín violonchelo en el Julián Orbón

Como colofón al curso, el alumnado de violín y violonchelo del conservatorio municipal Julián Orbón ofrecerá un concierto bajo la dirección de los profesores Katalin Illés, Iria Rodríguez y Jorge Díez. A partir de las 18.00 horas en el auditorio del mismo conservatorio. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de piano y guitarra en el Julián Orbón

A partir de las 20.00 horas, el alumnado de piano y guitarra del conservatorio municipal Julián Orbón dará su concierto de fin de curso en la sala de usos múltiples del edificio. Será bajo la dirección de los profesores Carlos Feijoo, Ana Serrano y Raquel García. La entrada es libre hasta completar aforo.

Tapas en el Carbayedo

El barrio avilesino celebra hasta el 7 de junio la III CarbaTapa, organizada por la asociación Disfruta Carbayedo. Nueve establecimientos participan con sus elaboraciones, que podrán degustarse en el horario fijado por cada local. Habrá votación popular y sorteo de regalos.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Todos los días a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Lo que Darwin pasó por alto

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición «Joan Fontcuberta What Darwin missed. Lo que Darwin pasó por alto». Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Ciclo «La política en el cine» en Sama de Langreo

Prosigue el ciclo cinematográfico «La política en el cine», que organiza la tertulia Sala Oscura. Hoy podrá verse, desde las 19.00 horas, la película «La lengua de las mariposas», dirigida por José Luis Cuerda en 1999. Será en el Cine Felgueroso de Sama de Langreo, con entrada libre.

Presentación del libro «Luchadoras. Memoria de una deshonra saldada»

El salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres acoge hoy, desde las 19.00 horas, la presentación del libro «Luchadoras. Memoria de una deshonra saldada», escrito por Jorge Carrillo y editado por Almuzara.

Exposición pictórica en Lena

La sala de exposiciones Celso Granda de Pola de Lena acoge hasta el 14 de junio una exposición del taller de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, cuya monitora es Ángeles Losada. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic «Michel», en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic «Michel». Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias «Vertidos. Solo Pintura». Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

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El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.