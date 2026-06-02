Alivio para los viajeros asturianos del AVE: finalizan las obras de Chamartín tras más de cuatro años

Adif ha finalizado la ampliación y renovación de la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor con la puesta en servicio al completo de su nuevo vestíbulo principal de ceranías tras una inversión total de 560 millones de euros, con el objetivo de ampliar la capacidad de la misma y modernizar las instalaciones.

Esa estación es clave para los viajeros asturianos, ya que es la salida y el destino de los trenes AVE que comunican Madrid con el Principado. El inicio de aquellas obras, de hecho, retrasó en parte la llegada de los trenes Avril a Asturias y provocó numeroros retrasos en 2024. Ahora, la estación ya está concluida, con un enorme hall para viajeros, más vías de alta velocidad y más comodidad para los viajeros.

"Con la apertura del vestíbulo de la estación de Chamartín ponemos en servicio la totalidad del interior de la estación, de todo el vestíbulo y las nuevas vías en servicio. Conseguimos así ampliar las vías de alta velocidad de 6 a 12, duplicarlas y generar 7 nuevos acceso a las vías de Cercanías", ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un vídeo publicado en X.

En una nota enviada posteriormente, Adif apunta que las obras han permitido aumentar los espacios para los ciudadanos hasta los 26.900 metros cuadrados, con un vestíbulo subterráneo para Cercanías y un nuevo vestíbulo principal que, con cerca de 18.000 metros cuadrados, dispone de zonas comunes y espacios específicos para usuarios de Cercanías y de Alta Velocidad, además de áreas comerciales y de restauración

Puente destacó 'hall' pasa de menos de 9.000 metros cuadrados antes de las obras a casi 19.000, por lo que más que duplica el espacio.

Las obras han contado con una inversión de 560 millones de euros y, según ha señalado Puente, han durado 51 meses cuando el calendario previsto era de 60.

El ministro añadió que han sido unos meses de obras "complicados" y que no puede olvidarse del verano de 2024, en el que como consecuencia de compatibilizar las obras con la prestación del servicio, "tuvimos un verano terrible, con muchísimas incidencias, con muchísimos retrasos".

Puente ha explicado que la obra también sirve para dimensionar la estación al creciente número de viajeros, que han pasado de 400.000 al mes cuando comenzaron las obras, a más de 1.600.000 en este momento.

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La víspera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitaron el nuevo vestíbulo principal de la estación.