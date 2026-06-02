Los alumnos asturianos calientan motores a pocas horas de la PAU: "Hay que quitarle hierro a este examen"

Los alumnos asturianos cuentan los minutos para uno de los exámenes más importantes de su vida académica. 5.157 estudiantes de Segundo de Bachillerato (44 más que el año pasado) están llamados hoy a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que darán el pistoletazo de salida esta tarde a las 16.00 horas y se alargarán hasta el próximo jueves en 17 ubicaciones situadas en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego.

El incremento de estudiantes consolida la tendencia al alza de los últimos años y vuelve a poner a prueba una compleja organización que implica a cientos de profesionales. Más de 300 docentes y miembros del personal administrativo participan en un engranaje que, en apenas tres días, corregirá más de 50.000 exámenes.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, destacó este martes la magnitud del operativo y su carácter casi extraordinario, calificando la PAU como "un milagro". "El despliegue de medios y la colaboración entre administraciones hacen posible este gran evento", explicó el máximo responsable académico.

En estas últimas horas antes de que den comienzo los exámenes, Villaverde aprovechó para lanzar un mensaje de tranquilidad, rebajando la presión que rodea tradicionalmente a estas pruebas: "La PAU es un momento importante, pero quiero quitarle hierro a esa sensación de que parece que uno se juega su vida en un examen, y no es para nada así".

En este sentido, recordó la función real de la prueba: "La PAU tiene una doble función, la primera, el igualarnos a todos, da igual el instituto del que vengan, todos tienen que enfrentarse al mismo examen, por lo tanto, es una manera de nivelar a todo el mundo". Lamentando, además, que la Universidad "no tenga plazas para todo el mundo", lo que obliga a hacer esta criba.

La convocatoria de este año mantiene el formato de ediciones anteriores, con tribunales distribuidos por toda la geografía asturiana para facilitar el acceso del alumnado. Desde esta misma tarde, miles de jóvenes afrontan unas pruebas decisivas en su trayectoria académica, aunque, como insisten desde la Universidad, no determinantes para su futuro vital.

Con el inicio de los exámenes, Asturias vuelve a activar una de las mayores operaciones logísticas en el ámbito educativo, en la que coordinación y rapidez resultan clave para cumplir unos plazos que apenas dejan margen de error.