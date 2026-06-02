Ana Llaneza ingresa en la Real Academia de Medicina de Asturias: "Los cirujanos también tenemos que informar, apoyar y acompañar durante todo el proceso a nuestro paciente"

Ana Llaneza Folgueras (Oviedo, 1969) es la actual responsable del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). También está al frente de la unidad de patología mamaria. Este próximo jueves ingresa en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias como académica correspondiente en un acto que tendrá lugar en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo (calle Quintana 32), a las 19.00 horas. La nueva académica pronunciará la conferencia titulada “Cuando la ciencia abraza: humanización en la era genómica”. La presentación será realizada por Sergio Gallego Riestra, académico de número.

¿Qué significa para usted el ingreso en la Real Academia?

Es un gran orgullo y responsabilidad entrar a formar parte de esta docta institución a la que pertenecen académicos que han sido para mí un ejemplo profesional y humano y que han aportado tanto a la medicina de Asturias.

¿A que maestros guarda más gratitud?

Son muchos los maestros a los que debo mi vocación y formación. Si me remonto a mi periodo en la Universidad de Oviedo, recuerdo con especial admiración a mis profesores clínicos, el doctor José Manuel Arribas, catedrático de Medicina que nos descubrió las enfermedades, y a los doctores Enrique Martínez, catedrático de Cirugía, y Francisco Javier Ferrer, catedrático de Ginecología, que en sus clases brillantemente expositivas hacían que todo fuera fácil de entender e hicieron que ya no tuviera duda de que lo me gustaba era la cirugía. Y luego, en mi fase de la residencia, creo que más que decir que guardo gratitud a una persona, guardo gratitud a lo que podríamos llamar el espíritu del Hospital General de Asturias: los adjuntos no sólo de cirugía, sino de las distintas especialidades, me hicieron ver que lo importante era el trabajo en equipo multidisciplinar.

¿Por qué ha elegido la humanización como tema de su discurso en la Academia?

Estamos en una época de importantes avances tecnológicos y científicos, y parece que todo se va resolver como una ecuación matemática. Sin embargo, todavía hay muchas variables que no controlamos, y no debemos olvidar que esa información se la vamos a dar a una persona vulnerable, y que necesita que se la expongamos de forma empática, comprensible, cercana y acorde con las circunstancias especiales de cada uno.

¿Las especialidades quirúrgicas son menos proclives que las médicas al humanismo?

En absoluto. En todas las especialidades, el centro de nuestra actividad es el paciente, que se encuentra en una situación de pérdida de salud y que, en algunos casos, necesita un tratamiento quirúrgico para tratar su proceso. Los cirujanos también tenemos que informar, apoyar y acompañar durante todo el proceso a nuestro paciente. La cirugía es mucho más que el acto quirúrgico.

¿Quién aporta más humanidad: el médico o la enfermera?

La atención sanitaria es un trabajo en equipo de todos: médicos, enfermeros, TCAE (auxiliares), técnicos, celadores, administrativos… De hecho, seguro que algún paciente habrá contado que el celador que le llevaba al quirófano le tranquilizó, o que ayudó a su familia… Todos estamos trabajando por y para el paciente. Nuestra profesión y nuestra actividad no se entiende sin este aspecto humano. Cada profesional tiene una participación en una parte del proceso en el que se encuentra el paciente, y todos suman. Un claro ejemplo de esto ha sido el acto de la Universidad de Oviedo de este pasado sábado, en el que se graduaron de forma conjunta todos los universitarios del campus de Ciencias de la Salud: enfermería, fisioterapia, medicina y odontología.

¿Cuáles son las cualidades de un buen cirujano?

Ha de ser un médico con ganas de aprender, consciente de que durante toda su carrera profesional tiene que estar actualizándose, y que no olvide que el objetivo es conseguir devolver la salud a los pacientes o, al menos aliviarlos y acompañarlos. Es decir, las cualidades que deben tener todos los médicos de todas las especialidades.

¿Como puede saber un joven graduado que lo suyo es la cirugía?

Durante la carrera rotan por especialidades tanto médicas como quirúrgicas y es donde van empezando a ver qué es lo que más les gusta. Ahí empiezan a ver que en cirugía podemos curar de una forma muy directa, con nuestras manos. Pienso que es ahí donde empiezan a ver que por dónde van a orientar su futuro profesional.

¿Como inciden los robots en la cirugía?

Las plataformas robóticas son uno de los grandes avances de los que disponemos en los últimos años. Está claro que cada vez se va a generalizar más su uso. Pero los robots no operan solos; son un instrumento más del cirujano, con el que la cirugía laparoscópica ha conseguido mayor precisión, ya que con los brazos robóticos nos permite acercarnos más a la zona quirúrgica y hacer una técnica más segura y precisa.

¿Como puede impactar la aplicación de la IA en la cirugía cotidiana?

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Estamos empezando a conocer en qué nos puede ayudar. En la planificación quirúrgica, la mayor resolución de las imágenes, con las reconstrucciones virtuales, nos ayudará a poder conocer mejor donde está la lesión y a planificar las cirugías, o incluso a valorar mejor casos irresecables. También será importante en nuestra formación con modelos virtuales con los que adquirir más habilidades técnicas.