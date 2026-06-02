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Asturias amplía su red de escuelas infantiles con cuatro nuevas aperturas y 18 centros municipales integrados: Mieres, Castrillón y Las Regueras, las últimas incorporaciones

El último bloque en entrar a la red autonómica, ya en el último trimestre del año, afectará a los concejos Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Langreo, Llanes, Pravia, Ribadesella, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Oviedo y Gijón

La escuelina de Las Regueras.

La escuelina de Las Regueras. / Mario Canteli

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M.S.

Oviedo

Las últimas cuatro incorporaciones a la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines están ya abiertas desde este lunes. Se trata de La Cerezal, en Salinas (Castrillón); La Piedriquina, en Las Regueras, y Cucurrabucu y L’Escondelerite, ambas en Mieres. 

La apertura de estos equipamientos coincide con la integración efectiva en la red autonómica de otras 18 escuelas infantiles municipales pertenecientes a catorce concejos. De este modo, la red alcanza ya un total de 69 centros, con 2.172 niños y niñas matriculados.

Dos de las nuevas aperturas, L’Escondelerite (Mieres) y La Piedriquina (Las Regueras), forman parte de la fase I de la ampliación de la red. La escuelina L’Escondelerite, construida por el Principado y ubicada en el Colegio Público Llerón Clarín, inicia su actividad con ocho menores y una de las tres unidades previstas en funcionamiento. Su equipo está formado por una directora —que también coordinará la otra escuelina de Mieres— y dos técnicas de educación infantil (TEI).

Distribución por concejos

Por su parte, La Piedriquina, en Las Regueras, fue construida por el ayuntamiento con financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Abre con siete alumnos y cuenta con una directora —que compatibiliza el cargo con la escuelina Los Currusquinos, en Sariego— y dos TEI.

Las otras dos escuelinas inauguradas hoy pertenecen a la fase II de expansión. Cucurrabucu, situada en el Colegio Público Teodoro Cuesta de Mieres, comienza su actividad con cinco niños, dos TEI y la directora compartida. Por último, La Cerezal, en Salinas, abre con ocho menores, dos TEI y una directora que también asumirá la gestión de La Foquina, en Avilés, cuya apertura está prevista próximamente.

En paralelo, se ha formalizado la incorporación a la red autonómica de las 18 escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años ubicadas en los concejos de Avilés (3 centros), Siero (2), Castrillón (2), Cangas del Narcea, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Mieres, Noreña, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. En conjunto, estos centros suman 71 unidades y atienden a 910 alumnos y alumnas.

Los últimos de la integración

El último bloque de integración se llevará a cabo en el último trimestre del año y afectará a las escuelas municipales de Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Langreo, Llanes, Pravia, Ribadesella, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Oviedo y Gijón.

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En la actualidad, de los 69 centros que conforman el proyecto de Les Escuelines, 29 proceden de la ampliación de la red y los 40 restantes corresponden a escuelas previamente gestionadas por los ayuntamientos e integradas en el sistema autonómico.

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