Asturias baja de los 50.000 parados sin esperar a que entre la temporada de verano

Asturias cerró el mes de mayo con 49.320 personas en paro, son 1.160 menos que en el mes anterior (un recorte del 2,30 % que supera la media nacional del 1,54%) y 2.425 menos que hace un año (un descenso del 4,69% por debajo de la media del 5,47%). Asturias baja de los 50.000 desempleados y, a diferencia del pasado año, sin tener que esperar a la entrada de la campaña turística de verano. En mayo se registraron 2.791 afiliados a la Seguridad Social más y la hostelería volvió a ser el principal motor del aumento

El desempleo. La cifra de 49.320 parados es la más baja para un mes de mayo desde 2007, antes de que estallara la última gran crisis. El paro descendió el pasado mes en todos los sectores. De los 1.160 desempleados menos, 970 correspondieron al sector servicios (un recorte del 2,59%), 105 a la industria (3,03%), 64 a la construcción (1.93%), 13 a la agricultura y pesca (1,60%) y 8 al colectivo si empleo anterior (0,15%). El desempleo femenino representa el 58,9% del paro regional y la evolución mensual por edades refleja que el descenso del paro en mayo fue más intenso entre los menores de 25 años (-4,9%), que entre los mayores (-2,1%). En cifras absolutas, Oviedo fue el concejo con mayor recorte del paro (un descenso de 333), seguido de Gijón (319), Avilés (99), Siero (86), Mieres (64) y Castrillón (26).

Los contratos. Durante el mes de mayo se realizaron en Asturias 19.699 contratos laborales, 198 menos que en el mes anterior y 989 menos que en mayo de 2025. El 81,3 % de los contratos se realizaron en el sector servicios. Los contratos indefinidos representaron el 30,3 % del total, mientras que en el conjunto del país este porcentaje fue del 43,2%.

La afiliación. La media de afiliados a la Seguridad Social en Asturias se cifró en mayo en 399.421 personas, 2.791 más que el mes anterior (0,70%) y 8.035 más que en el mismo mes de hace un año (2,05%). Asturias se acerca al objetivo marcado por el Gobierno regional de los 400.000 afiliados y lo hace con la hostelería como principal motor (556 afiliados más en mayo) seguido de la industria manufacturera (420 afiliados más).