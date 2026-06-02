Asturias vuelve a ser Mordor: la AEMET alerta de orbayu en toda la región, niebla y un "descenso notable" de las temperaturas

Tras días de asfixiante calor y récords de temperatura, Asturias será Mordor. Con orbayu, niebla y fresco. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el jueves se producirán lluvias y chubascos débiles, que "barrerán" la región de oeste a este, provocando un "descenso notable" de las temperaturas, en especial en el interior. Las máximas, en contraste a las que se registraron la semana pasada, no superarán los 20 grados y la mayoría de puntos estarán en los 19 o incluso por debajo.

Para este martes, la AEMET ya advierte de un descenso localmente notable de los termómetros en la Cordillera. Se esperan cielos nubosos, tendiendo a intervalos de nubes bajas al final del día. Las lluvias débiles y dispersas serán más frecuentes e intensas en el este de la Cordillera.

Bajan y vuelven a subir

Para mañana, miércoles, las temperaturas, sin embargo, volverán a subir, con máximas de 27 grados en Cangas del Narcea o Navia. Oviedo, Gijón y Avilés superarán los 24. Según la predicción de la AEMET, "habrá cielos poco nubosos por la mañana, salvo algunas nubes bajas en la zona centro y litorales. Aumento de nubosidad por la tarde, predominando la nubosidad baja en el interior, que podría dejar brumas y nieblas locales. Lluvias débiles y dispersas, más probables por la tarde. En el litoral, viento de componente oeste, con algún intervalo de intensidad fuerte por la tarde en el litoral occidental".

El peor día

El jueves será el peor día de una semana llena de altibajos. La AEMET advierte de un "descenso notable de máximas en zonas de interior". "Cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas y bancos de niebla aislados, más persistentes en la Cordillera. Lluvias, en general débiles, que barrerán la comunidad de oeste a este. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en descenso generalizado, notable en el interior. Viento flojo de componente oeste, de mayor intensidad en el litoral". Los termómetros estarán en los 19-20 grados.

El tiempo se mantendrá más o menos igual el viernes. Con cielos nubosos, chubascos débiles en el litoral en la primera mitad del día y temperaturas sin cambios significativos.