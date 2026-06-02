Colunga despide con dolor al ganadero muerto al caer al río con su segadora: "Extrememos los cuidados con los trabajos del campo"

El templo de San Cristóbal el Real de Colunga se abarrotó este martes por la tarde con motivo del funeral por Marcos López Bada, el ganadero de 47 años de El Chisquillo, en Lué (Colunga), que falleció este domingo al caer con su segadora al río Llovones, mientras segaba la pación para las 90 vacas de su ganadería.

Un momento muy emocionante fue la llegada del padre del fallecido, Santos José Manuel López, de 82 años, que se ayudaba de una muleta y era la viva expresión del dolor, con los ojos enrojecidos por el llanto y una expresión de afligida entereza. Numerosas personas se acercaron para abrazarle y besarle y tratar de infundirle fuerza para enterrar a su hijo Marcos, sabiendo todos que era el segundo que le había tocado perder antes de tiempo. Hace más de treinta años, falleció en un accidente de tractor en Lué, con apenas veinte años, su hijo pequeño, Ángel. Fue entonces cuando Marcos se hizo cargo de sus padres y de la ganadería, hasta este aciago domingo. Los dos hermanos fallecieron solteros y trabajando en las del campo.

Santos José Manuel López, padre del fallecido, con muleta, a su llegada al templo. / Luis Vega

El párroco de San Cristóbal, Jesús García Valle, trató en su homilía de insuflar un poco de consuelo a la familia. "Todo nuestro apoyo y pesar, ha sido una desgracia, que se encuentre con el que ya ha partido hace treinta años, su hermano Ángel. Gracias por todo lo bueno y positivo de nuestro hermano Marcos. Cuidó a sus padres y de su hacienda, trabajó en el campo, con sus 90 vacas".

El párroco añadió que "la vida sigue adelante, no le olvidemos, recemos por él, extrememos las precauciones con los trabajos del campo, tengamos mucho cuidado con la maquinaria pesada, no sabemos dónde la tenemos, pero ocurre".

Asistentes al sepelio. / Luis Vega

Marcos López Bada dejó fama de "trabajador como el que más". Cuando perdió a su hermano, se volcó con sus padres y era el alma de la familia. La madre no ha podido acudir al funeral, al encontrarse enferma desde hace tiempo. Su padre, aseguran, ya con 82 años, ya está muy cansado, por lo que no se podá hacer cargo de su notable ganadería, que sirve leche a la Central Lechera Asturiana.

Todo eran comentarios en Colunga sobre el fallecimiento de Marcos López, un hombre muy conocido en el concejo. Algunos especulaban con lo que pasaría con sus ancianos padres, que tiene el apoyo de sus hermanos y sobrinos. Otros se preguntaban qué sería de las noventa vacas de la familia. Otros especulaban con la forma en que había muerto el ganadero, y deseaban que no hubiese sufrido.

Marcos estaba segando hierba en una gran finca de la familia, junto al río Llovones. Un mal cálculo hizo que, mientras tiraba hacia atrás de la segadora, se precipitase al río con la máquina. El hombre quedó en el lecho, con la pesada máquina encima. Murió prácticamente en el acto.

José Manuel López, se dirigió al lugar en el que estaba su hijo. Iba con el tractor, para recoger la pación y alimentar a las vacas. Cuando llegó contempló lo que había ocurrido. Desesperado buscó a un vecino para que le ayudasen a sacar a su hijo del lecho del río. "No pudimos hacer nada y avisamos a los Bomberos", comentó el vecino, completamente superado.

El 112 Asturias recibió aviso a las 13.39 horas del domingo. Acudieron efectivos de Bomberos del SEPA con base en Villaviciosa, que se trasladaron con la autobomba urbana ligera y el furgón multisocorro, así como el Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, aunque se anuló luego esta salida al comprobarse que Marcos López estaba fallecido. También acudieron agentes de la Guardia Civil adscritos al puesto de Colunga.

Después de la llegada de la forense, varias horas después del aviso del fallecimiento, se ordenó el levantamiento del cadáver, que los bomberos habían extraído del lecho del río. Fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, donde está previsto que se le haga la autopsia en la mañana de este lunes. La espera se hizo especialmente dolorosa para los familiares.

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Tras el funeral, Marcos López Bada fue enterrado en el cementerio parroquial de Lué.