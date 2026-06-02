Escanciado simultaneo en Oviedo para celebrar el Dia Mundial de la Sidra
La Plaza de la Catedral acogerá el miércoles, un multitudinario escanciado simultáneo popular y hasta el 7 de junio, 33 sidrerías y restaurantes del concejo celebran las V Jornadas Gastronómicas con platos y tapas con la sidra como gran protagonista.
R. S.
Todo está listo. El miércoles, 3 de junio, a las 12:00 horas, la Plaza de la Catedral de Oviedo se convertirá en el epicentro mundial de la asturianía. Otea, de la mano del Ayuntamiento de Oviedo, convoca a toda la ciudadanía, profesionales de las sidrerías y visitantes a participar en un acontecimiento especial: un escanciado simultáneo y popular para festejar, por todo lo alto, el Día Mundial de la Sidra. La cita tiene un significado de especial madurez y orgullo regional tras la histórica declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento internacional premia el esfuerzo y trabajo de tantas familias de cosecheros, llagareros y hosteleros que han sabido mantener viva una seña de identidad que nos hace exclusivos en el mundo.
Una cita con la historia en la Catedral
La organización ha preparado un despliegue muy especial para que la plaza sea un clamor colectivo. Los motores comenzarán a calentarse temprano: a partir de las 11:45 horas, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo amenizará los aledaños y servirá de gran llamada popular mientras desde Otea se realiza un reparto gratuito de vasos y botellas de sidra DOP Sidra de Asturias entre todos los participantes. A las 12:00 horas tras unas breves intervenciones institucionales, la popular creadora de contenidos digitales de viajes Coral Explore procederá a la lectura del Manifiesto de la Sidra. A continuación, se dará la señal para que todas las de personas presentes alcen el brazo al unísono, dibujando una estampa que proyectará al mundo la fuerza de nuestra cultura social.
Jornadas gastronómicas
Pero la fiesta no se queda únicamente en la plaza. Desde ayer lunes y hasta el domingo 7 de junio, Oviedo respira tradición culinaria gracias a la quinta edición de las Jornadas Gastronómicas del Día Mundial de la Sidra. Un total de 33 establecimientos hosteleros del concejo participan en esta edición. Los chefs y cocineros locales han diseñado propuestas exclusivas divididas en dos grandes modalidades donde la sidra actúa como el ingrediente estrella transversal del recetario: Platos a la sidra, bien solos o bien dentro de un menú completo, con elaboraciones que van desde las tradicionales merluzas, pixín, pulpo, chipirones o bacalao, hasta cortes seleccionados de Ternera Asturiana combinados con la riqueza de la manzana de llagar. O elaboraciones en formato pinchos y tapas pensadas para disfrutar del consumo social e informal en la barra.
Para que no te pierdas ninguna de las propuestas, se ha editado un gastromapa físico con plano callejero para trazar rutas de sidrerías personalizadas por Oviedo, además de dípticos informativos en los propios locales. Toda la información detallada con el geoposicionamiento, menús y precios fijos se puede consultar ya de forma digital en la web de Otea y en escapadaasturias.com.
Prepárate para mañana y ven a coger tu vaso y súmate al mayor orgullo de nuestra tierra. ¡Nos vemos en la Plaza de la Catedral!
PARTICIPANTES:
- Bar Camacho
- Casa Amparo
- Casa Ramón
- Dr. Peña
- El Dólar
- El Fartuquín
- El Fondín de Brañes
- El Leonés (100% Sin gluten)
- Emperatriz Sidrería
- La Gran Taberna
- La Malquerida Sidrería
- La Manzana Sidrería*
- La Puerta de Cimadevilla*
- Llagar Herminio
- Mono que lee**
- Sabor Asturiano
- Sidrería Alterna Rosal
- Sidrería Alterna Teatinos*
- Sidrería El Bosque
- Sidrería El Ferroviario*
- Sidrería El Horreo
- Sidrería La Finca*
- Sidrería La Noceda
- Sidrería La Pumarada*
- Sidrería Las Güelas de Gascona
- Sidrería Mieres
- Sidrería Nalón
- Sidrería Ovetum
- Sidrería Pigüeña*
- Sidrería Tierra Astur El Vasco*
- Sidrería Tierra Astur Gascona*
- Sidrería Tierra Astur Parrilla*
- Sidrería Villaviciosa
*Sidrerías de Asturias
**Mesas de Asturias
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