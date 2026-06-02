"Un euro": el precio por el que el Principado comprará la empresa Sedes (aunque haciéndose cargo de parte de la deuda)

El Gobierno regional (PSOE e IU) ya tiene "en marcha" el expediente para adquirir las acciones privadas de Sedes, la empresa constructora participada mayoritariamente por el Principado y que atraviesa una delicada situación económica, con una deuda que supera ligeramente los seis millones de euros.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), responsable de la operación, aseguró este martes en una comisión parlamentaria que ya existe incluso un precio fijado para la compra de las acciones. "Un euro, eso nos costará comprar el 40 por ciento", destacó. Ese paquete accionarial está actualmente en manos de Unicaja, entidad que lo venderá al Principado por esa cantidad simbólica.

Según explicó Zapico, Unicaja asumirá el 40% de la deuda que Sedes mantiene con terceros, mientras que el resto de las obligaciones financieras, cuya responsabilidad recaerá sobre el Principado, será refinanciado a 22 años mediante un acuerdo entre la entidad bancaria y el Gobierno autonómico.

En la práctica, la operación supone la refinanciación de todos los créditos que Sedes mantenía con Unicaja, agrupándolos en un único préstamo con un plazo de amortización de 22 años.

"Hemos logrado salvar a los trabajadores y Sedes ya juega un papel muy importante. Siempre dijimos que merecía la pena tratar de reflotar esta empresa, como auxiliar de vivienda, educación o derechos sociales", defendió el consejero.

El objetivo del Ejecutivo es convertir Sedes en una sociedad auxiliar de Vipasa, la empresa pública de vivienda, lo que le permitiría asumir actuaciones o concurrir a procesos que quedan desiertos. La compañía pasaría así a convertirse en un medio propio del Principado. Para ello será necesaria la aprobación de una ley en la Junta General. Zapico no concretó plazos para culminar esa transformación, aunque dio por segura la compra de las acciones.

El pasado año Sedes contaba con 43 trabajadores, si bien estaba en marcha la tramitación de nueve despidos.

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Los anuncios del consejero provocaron las críticas del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons. "Es usted un artista de la pista", le reprochó en tono irónico durante la comisión. "Sogepsa y Zalia han costado millones de euros que nos hemos comido todos los asturianos. Si está orgulloso de cómo va Sedes...", afirmó, en contraposición al discurso de Zapico, quien insistió en que la adquisición del 40% de las acciones tendrá un coste de un euro.