Así fue el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026 en Asturias: un poema del ovetense Ángel González

El primero de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, el de Lengua Castellana y Literatura, constó de dos textos. El primero, un artículo de Lola Pons Rodríguez publicado en agosto de 2018 que llevaba por título "El acoso, por su nombre". Sobre él, los alumnos de segundo de Bachillerato tenían la oportunidad de contestar a tres preguntas: resumen de texto, reformulación léxica y análisis morfológico.

En la pauta, cada pregunta tenía dos opciones a elegir. El siguiente de los ejercicios versó sobre un poema de la obra "Áspero mundo", del poeta ovetense Ángel González. Sobre él, los estudiantes tenían como alternativas un comentario sintáctico de dos fragmentos y responder a cuestiones relativas al texto como identificar el tema del que trata o explicar como expresa el poema el sinsentido de la vida humana.

Fueron 5.157 asturianos los que se enfrentaron a un pliego con seis preguntas (2 puntos cada una) de la que debían contestar a cinco. La PAU de este año comenzó, puntual, a las 16.30 horas de este martes y lo hizo "con total normalidad" tal y como explicó el vicerrector de Estudiantes, Alfonso López Muñiz. Fue una hora y media de examen, hasta las 18.00 horas. La siguiente prueba será la Primera Lengua Extranjera que se alargará hasta las 20.30 horas.

En total, la PAU se alargará durante tres días, hasta el próximo jueves, en 17 sedes asturianas situadas en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego con una compleja organización que implica a cientos de profesionales. Más de 300 docentes y miembros del personal administrativo participan en un engranaje que, en apenas tres días, corregirá más de 50.000 exámenes.