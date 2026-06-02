La Nueva España

¿Qué se sabe del "Fevemocho"? Las claves para entender la polémica por el retraso de los trenes en Asturias

 

El Tribunal de Cuentas ha desvelado dos claves sobre la remesa de los nuevos trenes: 20 millones en sobrecostes y otro posible retraso en la entrega

Por Xuan Fernández

El “Fevemocho”, el escándalo por el 'fiasco' de los trenes de cercanías mal construidos que no entraban por los túneles, ha vuelto a impactar de lleno en la política regional. Esta semana se conoció un contundente informe del Tribunal de Cuentas que desveló el sobrecoste que supuso la modificación del contrato por el error de cálculo de los túneles: 19,4 millones de euros. Sumado a otras partidas adicionales, el montante total ascendió a 218 millones. 

El denominado "Fevemocho" estalló tras detectarse una demora de más de dos años en la construcción de 31 trenes de ancho métrico (la antigua Feve) debido a la incompatibilidad entre las dimensiones exigidas para los convoyes y algunos túneles de Asturias y Cantabria. El problema fue consecuencia de una cadena de errores y de la falta de coordinación entre Renfe, Adif y CAF, la empresa encargada de fabricar los trenes. Tras desvelarse aquel error, germinaron los llamados Acuerdos de la Castellana de Asturias y Cantabria con el Gobierno central, que consiguieron la gratuidad de las cercanías hasta la llegada de los nuevos trenes.


El Tribunal de Cuentas, a su vez, ha incidido en una de las grandes incógnitas: la fecha de la entrada en servicio de los nuevos trenes. El informe apunta hacia verano de 2028, mientras que la última fecha que dio Renfe habla de 2027. Se conoce que hay al menos una unidad lista para hacer las pruebas este verano, pero no para entrar en servicio.

 

El denominado "Fevemocho" estalló tras detectarse una demora de más de dos años en la construcción de 31 trenes de ancho métrico (la antigua Feve) debido a la incompatibilidad entre las dimensiones exigidas para los convoyes y algunos túneles de Asturias y Cantabria.

Cronología del "Fevemocho"

 

El llamado "Fevemocho" es el nombre con el que se conoce el escándalo de los nuevos trenes de ancho métrico encargados para Asturias y Cantabria que, debido a errores en los datos utilizados para diseñarlos, no se ajustaban correctamente a las dimensiones reales de algunos túneles de la red de la antigua FEVE. Aunque el problema fue detectado antes de que se fabricaran los convoyes, obligó a rehacer el proyecto, provocó la dimisión del presidente de Renfe, Isaias Taboas y de la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, y ha generado años de retrasos y un sobrecoste cercano a los 20 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. El caso salió a la luz en 2023 y se convirtió en uno de los mayores fiascos recientes de la gestión ferroviaria española

2019

Se licitan los nuevos trenes

Renfe impulsa la compra de 31 nuevos trenes de ancho métrico para Asturias y Cantabria con el objetivo de modernizar una flota muy envejecida. Los pliegos elaborados para la contratación contienen errores en las referencias de gálibo (las dimensiones que deben respetar los trenes para circular por túneles y otras infraestructuras).
2020

Adjudicación

Renfe adjudica a CAF el contrato para fabricar los nuevos convoyes, por unos 258 millones de euros.
2021

El proyecto

Durante el desarrollo técnico del proyecto comienzan a detectarse discrepancias entre las dimensiones previstas para los trenes y las características reales de parte de la red ferroviaria de ancho métrico.
2022

La confirmación

Se confirma que los trenes diseñados conforme a la documentación suministrada no podrían circular correctamente por determinados tramos de la red. El problema obliga a replantear el proyecto antes de que se inicie la fabricación en serie de los convoyes.
Enero de 2023

La polémica

La información trasciende públicamente y provoca una enorme polémica política y social. El caso pasa a conocerse popularmente como "Fevemocho", en referencia a la antigua Feve. Se conoce que los nuevos trenes habían sido diseñados con medidas incompatibles con algunos túneles.
Febrero de 2023

La dimisión

Dimite el presidente de Renfe, Isaías Táboas. También cesa la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. El Ministerio de Transportes abre investigaciones internas para depurar responsabilidades. Se firman los Acuerdos de la Castellana, que incluyen la gratuidad de las cercanías
2023

La revisión

Renfe, Adif y CAF acuerdan rehacer parte de la ingeniería del proyecto. Se revisan los diseños para adaptarlos a la realidad de la infraestructura. El Gobierno insiste en que el error no supondrá fabricar trenes inservibles porque el fallo fue detectado antes de la construcción de las unidades.
2024

La fabricación

Se inicia la fabricación de los convoyes y se apunta a que los trenes estarán listos en 2026
2025

La alerta

Prosiguen los trabajos de fabricación de los nuevos trenes ya adaptados. Diversos informes internos y fiscalizadores siguen analizando el origen del error y las responsabilidades administrativas. Los sindicatos empiezan a alertar de posible retrasos en la entrega. Silencio de Renfe.
Mayo de 2026

El tribunal de cuentas

El Tribunal de Cuentas publica un informe muy crítico sobre la gestión del contrato. El organismo concluye que existieron deficiencias en la planificación y supervisión del proyecto. El informe cifra en alrededor de 20 millones de euros el sobrecoste derivado de las modificaciones introducidas tras detectarse el error. También advierte de un importante retraso respecto a los plazos inicialmente previstos.
Demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre el "fiasco" de "Fevemocho": el escándalo de los trenes mal construidos supuso un sobrecoste de 20 millones

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