¿Qué se sabe del "Fevemocho"? Las claves para entender la polémica por el retraso de los trenes en Asturias

El “Fevemocho”, el escándalo por el 'fiasco' de los trenes de cercanías mal construidos que no entraban por los túneles, ha vuelto a impactar de lleno en la política regional. Esta semana se conoció un contundente informe del Tribunal de Cuentas que desveló el sobrecoste que supuso la modificación del contrato por el error de cálculo de los túneles: 19,4 millones de euros. Sumado a otras partidas adicionales, el montante total ascendió a 218 millones.



El denominado "Fevemocho" estalló tras detectarse una demora de más de dos años en la construcción de 31 trenes de ancho métrico (la antigua Feve) debido a la incompatibilidad entre las dimensiones exigidas para los convoyes y algunos túneles de Asturias y Cantabria. El problema fue consecuencia de una cadena de errores y de la falta de coordinación entre Renfe, Adif y CAF, la empresa encargada de fabricar los trenes. Tras desvelarse aquel error, germinaron los llamados Acuerdos de la Castellana de Asturias y Cantabria con el Gobierno central, que consiguieron la gratuidad de las cercanías hasta la llegada de los nuevos trenes.



El Tribunal de Cuentas, a su vez, ha incidido en una de las grandes incógnitas: la fecha de la entrada en servicio de los nuevos trenes. El informe apunta hacia verano de 2028, mientras que la última fecha que dio Renfe habla de 2027. Se conoce que hay al menos una unidad lista para hacer las pruebas este verano, pero no para entrar en servicio.