El Gobierno aprueba el nuevo Estatuto Marco de los sanitarios y los médicos amenazan con redoblar la huelga tras el verano

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, un cambio que actualiza una normativa vigente desde hace más de dos décadas, tras casi cuatro años de negociación con los sindicatos.

Esta modificación genera un rotundo rechazo de los sindicatos médicos de todo el país, que reclaman un marco jurídico exclusivo para ellos. En consecuencia, mantienen sus protestas ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad y han llamado a la quinta huelga nacional del año, que está programada para la semana que va del 15 al 19 de junio.

""Demolición programada", según el SIMPA

José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), ha declarado a este periódico que la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar) “ha decidido que debe escalarse el conflicto para que ella misma gane fuerza electoral”. A juicio de Vidal, a la titular de Sanidad “las comunidades autónomas le dan lo mismo: cuanto peor, mejor para ella y su electorado”. Ante este panorama, la huelga de junio va adelante “con cancelación de actividad voluntaria y una concentración el día 15 en Madrid, frente al Ministerio”. Si el rumbo no cambia, ha puntualizado el máximo responsable del SIMPA, la sanidad española está abocada, después del verano, “a un paro total indefinido y al hundimiento del Sistema Nacional de Salud, en lo que es una demolición programada”.

El SIMES apunta a la Consejería de Salud

Por su parte, Rubén Díaz, uno de los responsables del nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), ha apuntado que el texto aprobado por el Consejo de Ministros no satisface la demanda del SIMES de limitar la jornada semanal a 35 horas, incluyendo guardias. “Es decepcionante, parece que el Ministerio tira para adelante sin tener en cuenta al colectivo médico y se hace más necesario movilizarnos”, ha argumentado. Sin embargo, el SIMES no pierde de vista “la negociación autonómica” con la Consejería de Salud, ya que “aquí sí que se puede seguir luchando por conseguir mejoras”.

El Gobierno pasa la pelota a las comunidades autónomas

El pasado mes de enero, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) alcanzaron un acuerdo para aprobar el borrador del Estatuto Marco. "El Gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas sin renovarse", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha subrayado que las reivindicaciones que siguen planteando los médicos no dependen del Ministerio: "Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, plantillas, organización de los servicios y, de buena parte, de las condiciones de trabajo de los profesionales", ha aseverado.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el nuevo texto tiene como objetivo adaptar la regulación del personal estatutario a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud, "reforzando la estabilidad en el empleo, mejorando las condiciones laborales y favoreciendo una planificación más eficiente de los recursos humanos".

Reducción de la jornada

Así, el texto establece que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 horas establecido por la normativa europea. Además, elimina las guardias de 24 horas y establece el límite máximo de 17 horas de trabajo efectivo. Mientras que las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán deuda horaria, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria.

Igualmente, se establece un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas. Igualmente, el personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales, al que se suma el descanso diario de 12 horas.

La norma limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y establece la obligación de convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos años. De este modo, el nombramiento en plazas vacantes tendrá una duración máxima de tres años.

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Asimismo, se establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de la temporalidad. Mientras que los procesos para la adquisición de la condición de personal fijo se realizarán al menos con carácter bienal.