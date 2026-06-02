La gran inversión automovilística china que pudo llegar a Asturias y que se va a Galicia con más de 2.000 empleos

El gigante de la automoción china SAIC, el fabricante de la popular marca MG, elige finalmente Galicia como sede para su primera planta en Europa, a la que también aspiraba Asturias. La comarca de Ferrolterra y As Pontes serán los lugares donde se asienten las bases industrial y logística de la compañía dentro del territorio europeo. Así lo trasladó ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien apuntó que se prevé que las obras se inicien ya 2027, con el propósito de que la fábrica, que se marca como reto producir 120.000 vehículos al año, esté operativa a finales de 2028.

Con la solicitud oficial de SAIC para establecerse en Galicia, la Xunta lo ha declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE). Contará con una inversión inicial de 200 millones de euros dentro de su primera fase, que es la que va hasta 2028. El mapa de implantación compartido por el Ejecutivo gallego abarca tres zonas: el puerto exterior de Ferrol para la fabricación de vehículos eléctricos; el polígono ferrolano de Mandiá para actividades de industrias auxiliares, así como un centro industrial y logístico en el municipio coruñés de As Pontes.

La consejera de Industria de Galicia, María Jesús Lorenzana, detalló que en esta primera fase se crearán más de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Estos empleos se reparten en 1.000 directos en la planta de Ferrol, 1.000 indirectos y 300 en As Pontes. Según Lorenzana, la compañía eligió está zona porque "es la que mejor se ajusta" a sus necesidades operativas y logísticas en Europa.

SAIC buscaba terrenos con buena conexión marítima con Reino Unido, una mercado clave para su marca estrella en Europa, MG, debido a su origen como marca de deportivos del grupo británico Austin Rover. Era un factor que favorecía al Noroeste de España y por ese motivo Asturias estaba en el radar de la inversión. Organizaciones empresariales de Asturias habían destacado las posibilidades que podía tener la región para atraer el proyecto y desde el Gobierno del Principado se había señalado que se estaban poniendo a todos los potencias inversores "facilidades administrativas y económicas dentro de los mecanismos disponibles". No obstante, nunca se aclaró si había contactos con SAIC como sí los ha habido con la compañía automovilística china BYD, que llegó a visitar los terrenos de la ZALIA en Gijón como posible ubicación de una fábrica que finalmente se instaló en Hungría.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, señaló ayer que tras más de 80 reuniones y 25 visitas de representantes de SAIC a la comunidad vecina, los encuentros con la empresa culminaron en el viaje hecho por el mandatario autonómico a China el pasado mes de abril, que coincidió en el tiempo con el que Adrián Barbón realizó a México acompañado de representantes empresariales.

"Ferrolterra lleva años mereciendo una oportunidad así", señaló María Jesús Lorenzana, quien detalló que "será el mayor proyecto industrial internacional llegado a Galicia en las últimas décadas" y que con él "lo que se busca es crear un ‘hub’ automovilístico industrial y logístico semejante al de Stellantis", en Vigo.

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Una vez declarado el proyecto como estratégico (PIE), Lorenzana detalló que son precisos más procedimientos paralelos. Por un lado, el Puerto de Ferrol tiene que otorgar las concesiones portuarias a la multinacional y el Consejo de Ministros debe dar la autorización de inversión extranjera al tratarse de una empresa de fuera de la UE, algo sobre lo que Lorenzana no tiene dudas, ya que destacó la colaboración "ejemplar" del Gobierno central.