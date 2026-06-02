La Infanta Elena visita (por sorpresa) Oviedo y rompe una lanza en defensa de los pueblos de Asturias: "Es importante que quienes quieren vivir en el medio rural, puedan hacerlo con estabilidad y futuro"

Visita sorpresa la de este martes a Asturias de la Infanta Elena de Borbón, quien clausuró en Oviedo el foro «Desafíos y oportunidades de la España rural: Asturias», organizado por la Fundación Mapfre en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el delegado en Asturias de la fundación, Pedro Vicente, acompañaron a la hermana mayor de Felipe VI en el acto, en el que participó en calidad de directora de proyectos.

La Infanta Elena, durante su intervención en el foro de la Fundación Mapfre, en Oviedo. / Luisma Murias

«El impulso al emprendimiento y a los cuidados de proximidad son claves para garantizar el futuro del medio rural asturiano. Son un motor indispensable que genera empleo local y fortalece a toda la comunidad», señaló la Infanta, que destacó los proyectos de nuevas oportunidades laborales en el medio rural expuestos durante toda la mañana en el foro, «iniciativas que ponen en valor los recursos del territorio». Iniciativas, añadió, que «es importante apoyar para que quienes quieran vivir en el medio rural, puedan hacerlo con estabilidad y futuro».

Elena de Borbón advirtió, además, de «la importancia de contar con servicios de proximidad que permitan una vida autónoma, especialmente para las personas mayores y quienes necesitan apoyo», ya que «estos servicios no solo mejoran la calidad de vida, sino que generan empleo local y fortalecen la comunidad». No olvidó la infanta dar las gracias a todos los profesionales que se implican «con su dedicación diaria, contribuyendo a mejorar la vida en nuestros pueblos».

Empleo y servicios sociosanitarios

El auditorio «Príncipe Felipe» de Oviedo fue el escenario del foro convocado por Mapfre en el que se concluyó que la mejora de acceso al empleo y a los servicios sociosanitarios es el «reto definitivo» para evitar el éxodo de los municipios asturianos.

La Infanta Elena se incorporó a la clausura junto al Consejero de Medio Rural del Principado, quien destacó la implicación de la administración regional en generar oportunidades de empleo y de vida en los pueblos asturianos. Ello sin olvidar a la gente mayor, un 27% de la población de la región. Según Mapfre, cerca de 70.000 personas viven solas, de ahí de la urgencia de «construir un sistema de cuidados verdaderamente integrado, alejado de modelos deshumanizados, que sitúe la dignidad en el centro y apueste por la atención domiciliaria y de proximidad».

La inauguración contó con la presencia del presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño. Por parte del Principado, además de Marcelino Marcos, estuvieron el director de Mayores, Enrique Nuño, y la directora de Agroalimentación, Magali López.