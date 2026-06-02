"Es necesario que lo ambiental presida toda la acción del gobierno", reivindica IU

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que preside Ovidio Zapico ha dado un golpe de timón y exige a sus socios en el ejecutivo autonómico elevar el "perfil ambiental" en el Consejo de Gobierno que hasta ahora resulta "inexistente". Reivindican una "voz" en este ámbito en los órganos principales del ejecutivo asturiano.

El responsable de la cartera de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, asegura la pasada semana en la Junta que la posible veda del salmón en los ríos asturianos se estudiará una vez termine la temporada, teniendo en cuenta "criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad en el largo plazo". Pero desde IU entienden que el Principado debería saber cuándo establecer la prohibición de la pesca "para garantizar su conservación". Por este motivo, tanto Zapico como el director de la Agenda 2030, Juan Ponte, se han sumado a la campaña de Ecologistas en Acción para exigir la veda del salmón. "Se está dañando la imagen de marca Asturias al carecer de perfil ambiental", advierten fuentes de la coalición, que observan que se están supeditando las decisiones al sector productivo, los que genera una "clara falta equilibrio", sostienen.

Fuentes de la coalición valoraron como "antinatural" que no exista ese perfil o voz ambiental en el gobierno asturiano. "Nadie imagina que no existiera una estructura de Asuntos Sociales, ¿por qué sucede con medio ambiente?", se preguntan quienes reclaman una cuestión que, a su modo de ver, "es determinante en la identidad de la comunidad autónoma".

Ayudas ante la emergencia climática

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes una línea de ayudas que movilizará 2,6 millones para apoyar a los ayuntamientos en el desarrollo de proyectos de transformación sostenible y de lucha contra la emergencia climática. La convocatoria, impulsada por la Dirección General de Agenda 20230, financiará inversiones municipales durante los ejercicios 2026 y 2027. “Es necesario que lo ambiental presida toda la acción de gobierno. Las políticas ambientales no pueden ser testimoniales ni permanecer supeditadas a otras áreas. La magnitud del deterioro ambiental exige situar la sostenibilidad en el centro de las decisiones públicas y convertirla en una prioridad transversal para todas las administraciones”, defendió Zapico, quien aseguró que la emergencia climática obliga a actualizar los instrumentos con los que actúan las instituciones.

“Una administración moderna tiene que actuar ante el deterioro ambiental. Los instrumentos del siglo XX ya no sirven para afrontar los retos que tenemos por delante. Necesitamos nuevas herramientas, nuevas políticas y una visión capaz de integrar la protección del medio ambiente en todas las áreas de gobierno”, agregó el consejero de Medio Ambiente.

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La convocatoria recién aprobada contará con una dotación de 1,3 millones en 2026 y otros 1,3 millones en 2027, con cargo a los presupuestos del Principado. Las actuaciones subvencionables se plantean desde una perspectiva integral de sostenibilidad ambiental, social y económica, tres dimensiones estrechamente vinculadas al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha remarcado que las administraciones públicas deben impulsar “políticas útiles y transformadoras desde el territorio” y ha asegurado que estas ayudas pretenden convertir la Agenda 2030 “en una herramienta práctica para mejorar la vida de las vecinas y vecinos, especialmente en los municipios que más apoyo necesitan”.