Nervios, ganas y muchas estampitas en el primer día de PAU en Asturias, que estrenó el uso de IA para detectar pinganillos: "No hemos pillado ni a un solo alumno copiando"

La suerte está echada. 5.157 alumnos asturianos ya han comenzado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con "total normalidad", tal y como explicó el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz. Se trata de 44 jóvenes más que en la anterior edición. Un crecimiento que, a su juicio, evidencia que "sigue creciendo el número de estudiantes que quieren llegar a la universidad".

La principal novedad de este año estuvo en la incorporación de sistemas de detección de frecuencias para localizar posibles dispositivos tecnológicos de apoyo para los exámenes como pueden ser pinganillos, textiles o gafas de inteligencia artificial. "No hemos pillado ni a un solo alumno", celebró el Vicerrector poco después de dar comienzo el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura. "Los alumnos lo han recibido bien, es una forma de evitar el fraude y que el que estudie se vea recompensado", explicó López Muñiz.

El perfil del alumnado vuelve a mostrar una mayoría femenina: 2.900 mujeres frente a 2.200 hombres. Por ramas, predominan los estudiantes procedentes de Ciencias de la Salud y Tecnología, aunque también hay una presencia significativa de Humanidades y enseñanzas artísticas, lo que refleja un reparto "muy equilibrado".

Sobre las futuras notas de corte, el vicerrector evitó hacer pronósticos cerrados, aunque apuntó una tendencia clara: "Las notas de corte se van a mantener, sin lugar a dudas", especialmente en titulaciones con alta demanda como Ciencias de la Salud o los dobles grados en Matemáticas e Informática.

Faltaba media hora para que empezase el primer examen y, a la entrada de la Facultad de Economía y Empresa, en el campus de El Cristo de Oviedo, Ainhoa Portillo reconocía estar "muy nerviosa". "Lo que peor llevo es Filosofía", admitía la joven aunque para ese examen tendrá que esperar a mañana. "Los nervios siempre están ahí, es inevitable, pero a ver si hay suerte", sonreía.

EN IMÁGENES: Primer día de PAU en Asturias / Luisma Murias/ Ángel González/ Mara Villamuza/ A. M. Serrano

Raúl Sánchez era el más optimista: "Sé que me lo sé todo, así que entro muy tranquilo y con ganas". Aunque el llanerense también tenía sus filias y sus fobias. "A Historia le tengo un pelín de miedo pero en Biología triunfo seguro", aseveraba. El joven quiere optar por el grado de Deportes, que el año pasado tuvo una nota de corte de 11,15. "He estudiado mucho, así que no creo que tenga problema", asegura.

Historia también es la asignatura "temida" por Sofía Taboada. "Lo he preparado mucho pero quieras que no siempre te bailan las fechas", dudaba. Sin embargo, además de lo estudiado durante todo el curso, Taboada guardaba un as bajo la manga: "Voy llena de estampitas, llevo una en cada pie y otras dos en el bolso", sonreía. "Ah, y el rosario", confirmó antes de entrar al examen.

J.A. / Luisma Murias

Más de cinco mil historias en juego y tres días por delante, la PAU vuelve a convertirse en una prueba decisiva para toda una generación. Entre nervios y ganas los estudiantes asturianos encaran unos exámenes que marcarán su futuro inmediato. "A ver si hay suerte", repetían algunos a la entrada de las aulas. Desde la Universidad, el mensaje es claro: igualdad de oportunidades y juego limpio. Ahora, todo queda en manos del esfuerzo acumulado durante el curso… y de lo que ocurra sobre el papel.