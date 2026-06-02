La oposición en Asturias estalla contra el Gobierno ante "otro retraso" en los trenes de cercanías: "Mentira tas mentira"

Tensión en Asturias por las revelaciones del informe del Tribunal de Cuentas sobre el llamado "Fevemocho", el escándalo de los nuevos trenes de la antigua Feve diseñados sin tener en cuenta correctamente las dimensiones de los túneles.

El documento apunta ahora a un nuevo retraso en la llegada de los convoyes. Según recoge el informe, los trenes serán entregados en el segundo semestre de 2028, cuando la última previsión trasladada por Renfe era que entrasen en servicio, "en principio", durante 2027.

Consultada por LA NUEVA ESPAÑA sobre la aparente contradicción entre ambas fechas, Renfe asegura ahora que no va a "comunicar nada" sobre los plazos de entrega, al tratarse de una cuestión que "no depende" directamente de la compañía pública.

El fabricante de los trenes es la empresa CAF, que tampoco ha ofrecido información al respecto. Impera así la política del silencio sobre el estado de fabricación de unos convoyes largamente esperados en Asturias.

Renfe, en todo caso, no ha presentado alegaciones al apartado relativo a los plazos de entrega en el informe del Tribunal de Cuentas. Sí cuestiona otras conclusiones del documento, calificándolas de "interpretación errónea", pero nada objeta sobre las fechas recogidas por el órgano fiscalizador, que ha tenido acceso a la documentación contractual. "Los trenes deberán ser entregados a partir del 31 de julio de 2028, como máximo, y en un plazo que se extiende hasta el día 15 de noviembre de 2028, inclusive", señala el informe.

El posible retraso fue analizado este lunes por el Gobierno regional. El portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró que el Principado "no tiene constancia" de un nuevo aplazamiento, aunque admitió que esas fechas aparecen de forma literal en el informe del Tribunal de Cuentas.

"Nosotros ya elevamos la voz cuando se produjeron los retrasos y aprovechamos una oportunidad con los acuerdos de La Castellana, con los que se consiguió renovar la flota, incrementar los servicios y mantener la gratuidad. El Principado, con su presidente a la cabeza, hizo de la necesidad virtud y aprovechó esa situación", señaló Peláez, aludiendo también a la continuidad de la gratuidad de las cercanías mientras no entren en servicio los nuevos trenes. "Para nosotros la prioridad es que se cumplan los plazos comprometidos y los nuevos trenes entren en servicio cuando antes, sin que exista constancia de que existan retrasos en su entrega", aseguró Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE.

Lo que dice la oposición

La oposición cargó contra el Gobierno tras conocer los detalles del informe. "El 'Fevemocho' es un perfecto ejemplo de cómo funciona el socialismo en Asturias: mentira tras mentira, engaño tras engaño y ninguna realidad. Primero diseñan unos trenes que no caben por los túneles, luego nos dicen que no tendrá coste y hoy sabemos que nos han mentido", afirmó Pedro de Rueda, diputado del PP, en referencia a los sobrecostes derivados del error de cálculo, cifrados en 19,4 millones de euros.

"Primero iban a estar para 2026, luego para 2027. El consejero Alejandro Calvo ya no se atreve a dar una fecha porque, evidentemente, no van a llegar a corto plazo. Mientras tanto, seguimos con unas cercanías lamentables", añadió.

También Gonzalo Centeno, de Vox, criticó la situación: "El asunto de los trenes de cercanías no tiene fin, como el de Cogersa, la Zalia, Sogepsa o la Dirección General de Minas. Las cosas se pueden hacer mal de forma puntual, pero cuando los problemas son sistémicos, recurrentes e interminables es que algo falla de raíz. Lo sorprendente es que nadie de este Gobierno, ni el de Asturias ni el de Madrid, se vaya para casa".

Para Delia Campomanes, de IU, el plazo reflejado por el Tribunal de Cuentas constituye "una mala noticia". A su juicio, es "imprescindible que se den todas las explicaciones y que se concrete un calendario sin más dilaciones".

Por su parte, Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, recordó que ella misma preguntó la semana pasada en el pleno por la situación de los trenes "y no hubo respuesta". A su juicio, "el Ministerio de Transportes sigue ninguneando al Gobierno de Barbón en materia ferroviaria, igual que ocurre con el peaje del Huerna y otros asuntos pendientes".

"Hoy se confirma lo que llevamos tiempo denunciando: el Gobierno de España no cumplirá su compromiso de que los nuevos trenes llegasen a Asturias en el primer semestre de 2026. Hace más de un año ya advertí a Adrián Barbón y a Alejandro Calvo de que ese plazo era irreal y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón", señaló Adrián Pumares, de Foro.