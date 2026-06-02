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Oviedo pone en marcha un nuevo servicio de puntos limpios móviles para la recogida de residuos especiales

El Ayuntamiento pone en marcha hoy 1 de junio un nuevo servicio gratuito de recogida selectiva de residuos especiales a través de puntos limpios móviles que recorrerán distintos barrios y zonas del municipio

José Ramón Pando, Concejal de Gobierno de Licencias y disciplina urbanística, servicios básicos del Ayuntamiento de Oviedo, depositando residuos en el punto limpio móvil

José Ramón Pando, Concejal de Gobierno de Licencias y disciplina urbanística, servicios básicos del Ayuntamiento de Oviedo, depositando residuos en el punto limpio móvil / Cedida a LNE

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L. L.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el reciclaje de residuos que no se pueden depositar en los cubos negros, marrones, amarillos, azules y verdes y su objetivo es facilitar su correcta gestión, acercando el servicio a la ciudadanía y haciéndolo más accesible y cómodo. Se trata de un servicio gratuito, flexible y de proximidad que contribuirá a mejorar la recogida selectiva.

De lunes a viernes se instalarán diariamente tres puntos limpios móviles en diferentes zonas urbanas de la ciudad, mientras que los sábados y domingos el servicio se desplazará a la zona rural. Cada punto contará con personal especializado que orientará a los usuarios sobre el depósito correcto de los residuos y resolverá cualquier duda relacionada con el servicio.

¿Qué depositar en los puntos limpios?

Residuos admitidos

–Iluminación: bombillas LED, bombillas de bajo consumo, tubos fluorescentes, lámparas de descarga y luminarias (plafones, focos, lámparas completas).

–Pequeños electrodomésticos: tostadoras. batidoras y licuadoras, cafeteras, secadores de pelo, planchas de ropa, radios, despertadores y herramientas eléctricas pequeñas (taladros, lijadoras).

–Aparatos de informática, telefonía y accesorios: ordenadores (torres y portátiles), tablets y eBooks, teléfonos móviles y fijos, pantallas y monitores, impresoras y escáneres, routers, módems, teclados y ratones, auriculares, altavoces pequeños, cables, cargadores y adaptadores, discos duros y USBs.

–Tonner y cartuchos: cartuchos de tinta de impresora (inkjet), tóner de impresoras láser, cartuchos usados o vacíos y tóner con restos de polvo.

DVD´S, CD´S y radiografías: CDs y DVDs (grabados o vírgenes) y cajas de CDs/DVDs (tipo plástico rígido), clichés de fotos y radiografías médicas.

–Pilas y baterías: pilas alcalinas (AA, AAA, etc.), pilas botón (relojes, mandos…), baterías recargables (de móviles, cámaras, herramientas), baterías de portátil y baterías de pequeños dispositivos electrónicos.

–Aceite de motor: aceite de motor usado (coche, moto), aceite de maquinaria (cortacésped, herramientas, etc.) y aceites lubricantes industriales o domésticos similares.

–Aceites vegetales: Aceite de freír usado, aceite de cocina usado (oliva, girasol, soja…) y aceite de ensalada usado (aunque esté mezclado con restos de comida).

Juguetes

–Juguetes de plástico (muñecos, coches, piezas…).

–Juegos de mesa (sin componentes electrónicos).

–Peluches.

Metal hogar

–Ollas y sartenes.

–Cazuelas y bandejas metálicas.

–Utensilios de cocina (cucharas grandes, espátulas metálicas).

–Cubertería metálica.

–apas y recipientes de metal (latas grandes, fiambreras metálicas).

–Pequeños objetos metálicos del hogar (perchas, utensilios, adornos).

Capsulas de café y té

–Cápsulas de café de aluminio o plástico (vacías).

–Cápsulas de té de aluminio o plástico (vacías).

Lo ideal es vaciarlas de restos de café o té antes de llevarlas, pero no es obligatorio.

Tóxico hogar

–Pinturas y barnices.

–Disolventes y diluyentes.

–Productos de limpieza agresivos o corrosivos (lejía concentrada, ácidos).

–Insecticidas, pesticidas, herbicidas.

–Adhesivos y pegamentos químicos.

–Aceites industriales pequeños y lubricantes domésticos peligrosos.

–Productos químicos de bricolaje o mantenimiento.

Residuos no admitidos

Neumáticos usados, muebles, maderas, residuos de construcción: escombros y estos de podas y siegas.

¿Dónde estarán ubicados?

Los puntos limpios móviles que recorran los distintos barrios de la ciudad se ubicarán en distintas localizaciones que rotarán según la semana del mes y el día de esta forma, cada zona dispone del servicio cada dos semanas, de manera alternada y continua a lo largo de todo el año. El servicio no se presta en festivos excepto los servicios que se realizan en domingo.

Zona 1

Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h

Lunes: Calle Torrevieja (Ciudad Naranco) Junio: 1, 15, 29. Calle Monte Gamonal (Ciudad Naranco) Junio 8, 22.

Martes: Calle Postigo Alto (Antiguo) Junio: 2, 16, 30. Calle Padre Suárez (Centro) Junio 9, 23.

Miércoles: Plaza Manolo Díaz (San Lázaro) Junio: 3, 17. Calle Otero (Otero) Junio 10, 24.

Jueves: Calle Picasso (Pumarín) Junio: 4, 18. Calle Fundación Princesa de Asturias (Vallobín) Junio 11, 25.

Viernes: Calle Alfonso Iglesias (Parque de Invierno) Junio: 5, 19. Calle Comandante Caballero (Centro) Junio 12, 26.

Zona 2

Horario: de 10:00 a 13:15 h y de 15:00 a 18:15 h

Lunes: Plaza Santullano (Teatinos) Junio 15, 29. Calle Manuel de Falla (Pumarín) Junio 8, 22.

Martes: Plaza de Conceyín (La Corredoria) Junio 16, 30. Calle Santa Teresa de Jesús (Prados de la Vega) Junio 9, 23.

Miércoles: Avda. Torrelavega, Iglesia San Javier (Tenderina) Junio 17. Parque Fozaneldi (Fozaneldi) Junio 10, 24.

Jueves: Plaza Quesos Asturianos (Teatinos) Junio 18. Plaza Lago Enol (Ventanielles) Junio 11, 25.

Viernes: Calle Jaime Balandrón (Teatinos) Junio 19. Calle Manuel Vigil Montoto (La Monxina) Junio 12, 26.

Zona 3

Horario: de 10:00 a 13:15 h y de 15:00 a 18:15 h

Lunes: Plaza La Araña (Las Campas) Junio 15, 29. Calle Luis Ávila Fdez. (La Florida) Junio 8, 22.

Martes: Calle Juan Belmonte (El Cristo) Junio 16, 30. Las Cortinas (Olivares) Junio 9, 23.

Miércoles: Calle Víctor Hevia (Vallobín) Junio 17. Calle Argañosa con Favila (Argañosa) Junio 10, 24.

Jueves: Calle Laviana (Montecerrao) Junio 18. Plaza Teodoro López Cuesta (El Cristo) Junio 11, 25.

Viernes: Calle Dolores Medio (La Eria) Junio 19. Calle Santa Eulalia de Mérida (Buenavista) Junio 12, 26.

Zona Rural

Horario: de 7:00 a 15:00 h

San Claudio: 1.er sábado de mes Trubia: 2.º sábado de mes

La Manjoya: 3.er sábado de mes Olloniego: 4.º sábado de mes Las Caldas: 2.º domingo de mes

Tudela Veguín: 4.º domingo de mes

Colloto: 1.er y 3.er domingo de mes

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