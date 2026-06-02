Oviedo pone en marcha un nuevo servicio de puntos limpios móviles para la recogida de residuos especiales

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el reciclaje de residuos que no se pueden depositar en los cubos negros, marrones, amarillos, azules y verdes y su objetivo es facilitar su correcta gestión, acercando el servicio a la ciudadanía y haciéndolo más accesible y cómodo. Se trata de un servicio gratuito, flexible y de proximidad que contribuirá a mejorar la recogida selectiva.

De lunes a viernes se instalarán diariamente tres puntos limpios móviles en diferentes zonas urbanas de la ciudad, mientras que los sábados y domingos el servicio se desplazará a la zona rural. Cada punto contará con personal especializado que orientará a los usuarios sobre el depósito correcto de los residuos y resolverá cualquier duda relacionada con el servicio.

¿Qué depositar en los puntos limpios?

Residuos admitidos

–Iluminación: bombillas LED, bombillas de bajo consumo, tubos fluorescentes, lámparas de descarga y luminarias (plafones, focos, lámparas completas).

–Pequeños electrodomésticos: tostadoras. batidoras y licuadoras, cafeteras, secadores de pelo, planchas de ropa, radios, despertadores y herramientas eléctricas pequeñas (taladros, lijadoras).

–Aparatos de informática, telefonía y accesorios: ordenadores (torres y portátiles), tablets y eBooks, teléfonos móviles y fijos, pantallas y monitores, impresoras y escáneres, routers, módems, teclados y ratones, auriculares, altavoces pequeños, cables, cargadores y adaptadores, discos duros y USBs.

–Tonner y cartuchos: cartuchos de tinta de impresora (inkjet), tóner de impresoras láser, cartuchos usados o vacíos y tóner con restos de polvo.

DVD´S, CD´S y radiografías: CDs y DVDs (grabados o vírgenes) y cajas de CDs/DVDs (tipo plástico rígido), clichés de fotos y radiografías médicas.

–Pilas y baterías: pilas alcalinas (AA, AAA, etc.), pilas botón (relojes, mandos…), baterías recargables (de móviles, cámaras, herramientas), baterías de portátil y baterías de pequeños dispositivos electrónicos.

–Aceite de motor: aceite de motor usado (coche, moto), aceite de maquinaria (cortacésped, herramientas, etc.) y aceites lubricantes industriales o domésticos similares.

–Aceites vegetales: Aceite de freír usado, aceite de cocina usado (oliva, girasol, soja…) y aceite de ensalada usado (aunque esté mezclado con restos de comida).

Juguetes

–Juguetes de plástico (muñecos, coches, piezas…).

–Juegos de mesa (sin componentes electrónicos).

–Peluches.

Metal hogar

–Ollas y sartenes.

–Cazuelas y bandejas metálicas.

–Utensilios de cocina (cucharas grandes, espátulas metálicas).

–Cubertería metálica.

–apas y recipientes de metal (latas grandes, fiambreras metálicas).

–Pequeños objetos metálicos del hogar (perchas, utensilios, adornos).

Capsulas de café y té

–Cápsulas de café de aluminio o plástico (vacías).

–Cápsulas de té de aluminio o plástico (vacías).

Lo ideal es vaciarlas de restos de café o té antes de llevarlas, pero no es obligatorio.

Tóxico hogar

–Pinturas y barnices.

–Disolventes y diluyentes.

–Productos de limpieza agresivos o corrosivos (lejía concentrada, ácidos).

–Insecticidas, pesticidas, herbicidas.

–Adhesivos y pegamentos químicos.

–Aceites industriales pequeños y lubricantes domésticos peligrosos.

–Productos químicos de bricolaje o mantenimiento.

Residuos no admitidos

Neumáticos usados, muebles, maderas, residuos de construcción: escombros y estos de podas y siegas.