Padre Ángel, sacerdote asturiano en Madrid y fundador de Mensajeros por la paz: "Necesitamos líderes y este Papa lo es, cada vez se le quiere más"

El Padre Ángel, Ángel García Rodríguez (Mieres, 89 años), es uno de los sacerdotes asturianos que vive con emoción los días previos a la llegada de León XIV a España. No en vano, su iglesia de San Antón, en el madrileño barrio de Chueca, se prepara ya para acoger a algunos de los peregrinos, fieles y amigos que quieren ver al Pontífice en la capital de España, primera parada de su viaje.

¿Cómo está viviendo desde Madrid los preparativos y qué espera de esta visita?

Yo creo que este Papa lo que nos trae y lo que va a dejar es que el mensaje de que la Iglesia está viva. Da la sensación de que estábamos un poco dormidos, y este Papa resucita a la Iglesia. Hay mucho fervor, mucha ansia de verle. Además, acertó mucho con la encíclica que acaba de sacar sobre la Inteligencia Artificial. Creo que es un Papa que, en primer lugar, es un discípulo del Papa Francisco. Es un Papa que fue misionero, que tenía, por tanto, los pies en la tierra. Pero además es un líder.

¿Un líder?

Sí. A mí y a mucha gente nos encanta tener un líder, un secretario general como dicen los partidos políticos. Igual que los afilados tienen a un Feijoo o a un Sánchez, este es nuestro secretario general, el de los católicos, el de los curas, sobre todo. Pero es un hombre que no tiene miedo, que es valiente, que cree mucho en Dios pero también en los hombres. Estuvo de superior de los agustinos, que son los que le conocían más. Yo estuve solo dos veces con él, pero los amigos y compañeros que lo conocen más te hablan de que es una persona normal, sencilla y que va aprendiendo a ser Papa. Porque a ser Papa también se aprende poco a poco. Y se le quiere más que cuando fue elegido. Allí donde va, deja ese cariño.

Le ve carisma, entonces.

La Iglesia también tenemos que tener algunos líderes espirituales. Necesitamos líderes. Yo ya sé que en política o en el mundo empresarial hay líderes. Pero en religión a veces carecemos de ellos, y también hacen falta, personas que arrastran. Yo me acuerdo de obispos y de papas que eran líderesque . Pio XII, Pablo VI.. Y este Papa creo que ha ganado mucho luchando por la paz y diciéndoles a la gente que usa las armas que eso se acabó, que puede dialogar con ellos pero que no se pude utilizar la violencia.

¿Estará presente en toda la agenda de Madrid?

Estaré en la misa de Madrid, en el encuentro en el Movistar e iré también a Tenerife, porque la casa de migrantes en la que van a esar es una casa en la que de alguna forma estamos ahí con Mensajeros de la Paz. Estaré en todos estos actos, pero estaré lejos o cerca de ellos, porque son actos multinacionales, con mucha gente. Y estos días también tenemos la iglesia de San Antón abierta día y noche. Allí podemos acoger a mucha gente que viene a ver al Papa, pueden quedarse a dormir y les damos agua, no agua bendita pero sí agua fresca.

El viaje a España coincide, además, con el Corpus.

Sí, va a pasear la Custodia en Madrid. Yo creo que será algo precioso. Porque cuando ve los espectáculos o actos públicos que protagonizan los gobernantes, los políticos, los abogados, los ves a todos vestidos guapos con sus trajes, pero no superan nunca a los de la Iglesia. Ver a un Papa y a un montón de cardenales y curas es algo inimaginable en la vida laica, Y es un espectáculo que merece la pena.

¿Ya se nota en Madrid el clima papal?.

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Sí. Están adornando las calles con flores amarillas y blancas, en los balcones y en las fachadas. Hay hambre de espiritualidad, la gente está hambrienta de tener algo en lo que creer y en ver a las figuras que representan esas creeencias. Por eso digo que necesitamos líderes. Porque cuando encuentras a hombres como el Papa León esas sí son personas que nos dan vida.