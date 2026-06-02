Pasan a disposición judicial en Mieres los detenidos por tráfico de drogas relacionados con los dominicanos que mataron al panameño Emiliano Burke

La operación contra un grupo de traficantes de cocaína relacionados con la banda dominicana "La Santa", que ordenó el asesinato del panameño Emiliano Burke, se ha saldado por el momento con siete detenidos en Oviedo y Mieres. Se trata de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se remonta a hace un año. Este martes pasarán a disposición en un juzgado de Mieres algunos de los detenidos por esta investigación bajo secreto de sumario.

En los registros realizados en viviendas y naves industriales se han encontrado cantidades importantes de cocaína, aunque obviamente no ha trascendido la cantidad.

Los arrestados son hispanoamericanos y estarían relacionados con "La Santa", un violento grupo especializado en los llamados "vuelcos", robos de drogas a otras bandas criminales.

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Precisamente en uno de estos vuelcos fue detenido el presunto jefe de la banda. Aurys Yoel Castillo. El asunto terminó en un violento tiroteo en el que murió uno de los narcos, resultaron heridos dos policías y fueron detenidos Castillo y otro de los jefes de la banda, Bladimir Alvarado de Jesús.