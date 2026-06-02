El Principado asegura que Indra y Duro "están acercando posturas" sobre la compraventa del taller de Barros

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha asegurado este martes que la empresa de defensa Indra y la firma de ingeniería Duro Felguera "están acercando posturas" sobre una posible compraventa del taller que la segunda tiene en Barros (Langreo) y donde la primera quiere establecer una fábrica de vehículos militares.

"La he transmitido al presidente de Duro Felguera que es importante para la región que la nueva fábrica de Indra se localice en el territorio asturiano, y justamente la oportunidad de que esa fábrica se localice en Asturias es el taller de Barros", ha afirmado Sánchez antes del acto de firma de la Estrategia Industrial 2030 de Asturias, celebrado en la Universidad Laboral de Gijón.

El Consejero ha instado a que "se faciliten todos los mecanismos que hay, que existen y me consta que se están estudiando, para que esa fábrica sea una realidad en Barros". No obstante, el dirigente socialista no ha precisado en qué consisten dichos "mecanismos" y, preguntado por los periodistas congregados en el acto, ha rehusado ofrecer más información al respecto.

Las últimas informaciones sobre la negociación, adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA, indican que Indra ha ofrecido 6 millones de euros a Duro por el recinto langreano, a lo que la compañía de ingeniería (en manos de los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México) se ha limitado a señalar que demanda un precio "justo, razonable y objetivo". El taller de Barros es un activo que Duro tiene pignorado en diversos pleitos con Hacienda.

Sin contactos con la fábrica de coches chinos que desembarcará en Galicia

Por otro lado, Borja Sánchez ha declarado que su Consejería no ha establecido nunca "ningún contacto" con la empresa estatal china de automóviles SAIC, propietaria de la marca MG, que establecerá en Ferrol (A Coruña) su primera fábrica de vehículos en Europa. Se trata de una instalación a la que también aspiraba Asturias.

La factoría, según la Xunta de Galicia, supondrá la creación de más de 1.000 puestos de trabajo directos. La previsión es que las obras se inicien en 2027, con el propósito de que la fábrica, que se marca como reto producir 120.000 vehículos al año, esté operativa a finales de 2028.

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SAIC buscaba terrenos con buena conexión marítima con Reino Unido, una mercado clave para su marca estrella en Europa, MG, debido a su origen como marca de deportivos del grupo británico Austin Rover. Era un factor que favorecía al Noroeste de España y por ese motivo Asturias estaba en el radar de la inversión. Organizaciones empresariales de la región habían destacado las posibilidades que podía tener el proyecto y desde el Gobierno del Principado se había señalado que se estaban poniendo a todos los potencias inversores "facilidades administrativas y económicas dentro de los mecanismos disponibles".