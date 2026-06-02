El Principado avisa antes de la reunión para hablar del sistema de financiación (y manda un recado al PP): "El Gobierno tiene que ganarse el sí de Asturias"

"Tienen que ganarse el sí de Asturias". Así valoró este martes Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano (PSOE e IU), el llamamiento del Ejecutivo central a las comunidades autónomas para iniciar una ronda de reuniones bilaterales con vistas a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica. El modelo, pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sustituiría al actual sistema, que lleva años caducado.

La propuesta contempla una inyección adicional de 21.000 millones de euros, aunque diversos expertos sostienen que beneficiaría especialmente a las comunidades del arco mediterráneo. Asturias rechaza el planteamiento actual, aunque, a diferencia de varias autonomías gobernadas por el PP —como Andalucía, Murcia, La Rioja, Aragón o Castilla y León—, sí se sentará a negociar con el Ministerio de Hacienda, dirigido ahora por Arcadi España, que sustituyó a María Jesús Montero tras convertirse esta en candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

"Lo dijimos desde el principio: no nos gustó la forma en la que empezó esta propuesta. Queremos diálogo. Es importante reforzar el sistema de financiación. El Ministerio tiende la mano y Asturias se va a sentar a dialogar sobre el nuevo modelo dentro de nuestros compromisos: la Declaración de Santiago y el acuerdo de la Junta General, firmado por todos los partidos salvo Vox", señaló Peláez en Oviedo.

El Consejero insistió en que el Principado defiende "un modelo que atienda al coste efectivo de los servicios y no a la capacidad fiscal de los territorios", una cuestión en la que, a su juicio, el nuevo sistema no ofrece garantías suficientes.

Además, algunos expertos en financiación autonómica consideran que la reforma podría abrir la puerta a futuras subidas de impuestos.

"La propuesta, tal y como la ha planteado el Ministerio, no nos vale. Tienen que ganarse el sí de Asturias. Vamos a dialogar siempre que sea posible y a actuar cuando sea necesario. Vamos a dialogar, por supuesto", recalcó Peláez, que todavía no tiene fecha para una previsible reunión con responsables de Hacienda.

El Consejero también aprovechó para lanzar una crítica a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. "Me gustaría hacer un llamamiento a las comunidades del PP para que sean conscientes de que la mejor opción para sus territorios y la mejor defensa de sus intereses es sentarse a negociar.

A lo mejor no se atreven a negociar porque puede que les den lo que están pidiendo y luego alguien les diga que no pueden votarlo. Las comunidades del PP tienen que ser autónomas, pensar en sus territorios y no estar pendientes de la agenda que les marcan desde Madrid", afirmó.

El nuevo modelo de financiación deberá recibir primero el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque eso no garantizaría su entrada en vigor. Posteriormente tendría que ser aprobado por el Congreso de los Diputados, donde, por el momento, el Gobierno no dispone de los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

Récord de financiación para las comunidades

Por otro lado, las comunidades autónomas recibirán este año 170.300 millones de euros a través del sistema de financiación, la cifra más alta de la historia, según anunció el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de 2026 y habilita nuevas inversiones para las entidades locales con superávit.

El importe total incluye 157.731 millones de euros en entregas a cuenta, un 7% más que el año anterior, lo que supone 10.319 millones adicionales. Si se suma la liquidación correspondiente a 2024, la financiación total de las autonomías alcanzará los citados 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio precedente.

Las entregas a cuenta constituyen una de las principales fuentes de financiación de las comunidades autónomas y permiten sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Precisamente la semana pasada, los consejeros de Hacienda de varias comunidades gobernadas por el PP alertaron de los retrasos en la actualización de estos mecanismos de financiación.

"Nunca las comunidades habían recibido tantos recursos, lo que refleja el compromiso del Gobierno con las autonomías y con el Estado del bienestar", destacó el Ministerio de Hacienda.