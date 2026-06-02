La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos

El grupo cántabro Lafuente prevé que la reapertura de la antigua fábrica de Chupa Chups en Villamayor (Piloña) como planta láctea genere 275 empleos entre puestos de trabajo directos (50) e indirectos (225). Lafuente, interproveedor de Mercadona, rehabilitará las instalaciones y en ellas planea producir al año más de 40.000 toneladas de queso fresco y suero.

La compañía, que adquirió en agosto del pasado año la antigua fábrica de Chupa Chups en Villamayor a la multinacional italo-holandesa de dulces Perfetti Van Melle, ha iniciado los trámites ambientales para poder acondicionar las instalaciones e iniciar la producción en 2027. Lafuente prevé una inversión de 30 millones y sólo en obra civil gastará más de 9,65 millones de euros. Sera necesario un acondicionamiento integral de las instalaciones existentes porque, según el proyecto, presentan un estado avanzado de obsolescencia técnica y constructiva, consecuencia de su antigüedad, del cese prolongado de la actividad y de la falta de mantenimiento en los últimos años. Además, el proyecto incluye la construcción de una nave auxiliar de servicio.

En la fábrica está prevista la recepción de 33 millones de litros de leche al año procedentes principalmente de ganaderías de Asturias, Galicia y Cantabria. La lecha se transformará mediante procesos tecnológicos para la elaboración de diferentes variedades de queso fresco, destinadas a su distribución y comercialización en el mercado nacional. El suero que se extraerá en el proceso será desnatado y esa nata se utilizará para la fabricación de mantequilla. El resto del suero se utilizará para la producción de lácteos frescos. Se prevé una producción anual de 5.400 toneladas de queso fresco al año, y de 35.000 toneladas de suero.

La plantilla

La actividad comenzará con una plantilla de 50 trabajadores, de los que al menos diez serán mujeres, 23 jóvenes y diez menores de 45 años. Además, se prevé la creación de 225 empleos indirectos.

Lafuente fabrica queso fresco principalmente para la cadena de supermercados Mercadona. La de Villamayor será la segunda factoría del grupo cántabro en Asturias. En 2009 adquirió a Mantequerías Arias la antigua fábrica de quesos La Cabaña en Arriondas, que ahora da empleo a más de cien personas. Allí se fabrica mozzarrella, burrata y mascarpone para la marca Hacendado de Mercadona. En la antigua fábrica de Chupa Chups en Villamayor, con más superficie, también se producirá queso fresco, pero la compañía no ha desvelado qué gamas.

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Lafuente es una empresa especializada en lácteos con una trayectoria que se remonta a 1942. En la actualidad, el grupo cuenta con cinco plantas de producción: dos en Heras (Cantabria) y una en Arriondas, Jumilla (Murcia) y Albacete. Tiene más de 1.260 empleados y una facturación anual que supera los 400 millones.