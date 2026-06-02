La eurodiputada del PP Susana Solís pide a Europa no limitar el palangre y mantener los fondos pesqueros

La eurodiputada asturiana del PP Susana Solís ha llevado esta semana a Bruselas las principales preocupaciones del sector pesquero del Principado en una reunión con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis. La representante popular reclamó la exclusión del palangre de las restricciones que afectan a la pesca de fondo en zonas marinas vulnerables y mostró su rechazo a la propuesta de recortar en un 67% los fondos europeos destinados al sector.

El encuentro se produce pocas semanas después de que Solís se incorporara al Comité de Pesca del Parlamento Europeo, desde donde pretende reforzar la defensa de los intereses de la flota asturiana ante las instituciones comunitarias.

Uno de los asuntos que más preocupa al sector es la posible ampliación de las áreas protegidas en las que la Unión Europea limita determinadas actividades pesqueras. La Comisión estudia aumentar de 87 a 116 las zonas marinas vulnerables del Atlántico nororiental sujetas a restricciones, una medida que podría afectar a una parte importante de los caladeros utilizados por embarcaciones asturianas.

Solís defendió ante Kadis que el palangre, una modalidad tradicional muy extendida en Asturias, quede expresamente excluido de las prohibiciones. La eurodiputada sostiene que se trata de una técnica selectiva que no entra en contacto con el fondo marino y que, por tanto, no provoca los daños ambientales que justifican las limitaciones impuestas a otras artes.

La representante popular alertó, además, de que la estructura de la flota asturiana dificulta la búsqueda de alternativas. La mayoría de las embarcaciones son de pequeño tamaño y realizan salidas diarias, por lo que tienen escaso margen para desplazarse a otros caladeros si se amplían las restricciones.

El segundo gran frente abordado durante la reunión fue el futuro presupuesto comunitario. La propuesta planteada por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 contempla reducir los recursos específicos destinados a la pesca desde los actuales 6.100 millones hasta 2.000 millones de euros e integrarlos en un fondo común junto a otras políticas.

Solís calificó de "inaceptable" este planteamiento y recordó que el Parlamento Europeo defiende aumentar la dotación hasta los 7.300 millones. Según explicó, estos recursos son esenciales para financiar la modernización de la flota, apoyar los planes de explotación gestionados por las cofradías y garantizar ingresos durante los periodos de veda.

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La reunión da continuidad a los contactos que el PP asturiano y representantes del sector vienen manteniendo en Bruselas desde 2024 para trasladar las demandas de los pescadores del Principado a las instituciones europeas. Tras el encuentro, la eurodiputada valoró positivamente la receptividad mostrada por Kadis, aunque subrayó que las buenas palabras deberán traducirse ahora en decisiones concretas.