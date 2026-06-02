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Un total de 1.272 colombianos participaron en Oviedo en las elecciones presidenciales de su país celebradas del pasado domingo, el 65 por ciento del padrón de inscritos

El próximo domingo 21 de junio están llamados a votar en la segunda vuelta de los comicios, en la que deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Los inscritos en Asturias podrán votar en el centro social "El Cortijo" de La Corredoria

Una imagen de las votaciones del pasado fomingo en La Corredoria (Oviedo).

Una imagen de las votaciones del pasado fomingo en La Corredoria (Oviedo). / LNE

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un total de 1.272 colombianos participaron en Asturias en las elecciones presidenciales de su país celebradas del pasado domingo, según datos de la Registraducía Nacional de Colombia facilitados por el Consulado en Bilbao. Suponen el 65 por ciento del padrón de inscritos para votar, que fueron 1.958. Ahora podrán particpar en la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrará el próximo domingo 21 de junio. Como el pasado 31 de mayo, los inscritos en Asturias podrán ejercer su derecho al voto en el Centro Social "El Cortijo" de La Corredoria. Es la primera vez que se instala un punto de votación para los colombianos en Asturias. Esta novedad se debe sin duda al incremento de la población colombiana en Asturias, que ha crecido mucho en los últimos años y se calcula en unas diez mil personas.

En el ámbito de este consulado colombiano de Bilbao se inscribieron para votar un total de 29.670 colombianos, que pudieron ejercer su derecho en los puntos de votación de Oviedo, Bilbao, Pamplona y Logroño. En el conjunto de España, fueron más de 300.000 los colombianos inscritos para votar.

Para votar, basta con presentar la cédula de identificación colombiana, el DNI de ese país. No sirven papeles de identificación expedidos por las autoridades españolas. Para comprobar en qué mesa tienen que ejercer el voto los inscritos, puede consultarse en la página Eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion.

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En España hay un total de 26 puntos de votación para estas elecciones, seis de ellos en el Norte de España: Lugo, Oviedo, Valladolid, Bilbao, Logroño y Pamplona.

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