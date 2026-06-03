La abogada asturiana de Koldo salpicada por el "caso Leire" niega ante la UCO que intentara sobornar a la empresaria Carmen Pano

La abogada asturiana Leticia de la Hoz, letrada del exasesor ministerial Koldo García, presentó ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un escrito en el que negó haber intentado sobornar a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión sobre la supuesta entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Para ello, ha aportado una "cronología documentada" de acontecimientos que serían incompatibles contra los hechos de los que la acusan y que aparecen reflejados en el sumario del "caso Leire" que investiga la trama de la "fontanera" del PSOE acusada de tejer una red ilegal de presión para entorpecer investigaciones que afectaban al partido.

De la Hoz respondió así también a las manifestaciones realizadas por Pano ante la Guardia Civil y a las informaciones publicadas en medios digitales que apuntaban a ese presunto ofrecimiento de 50.000 euros para que la empresaria negara haber llevado dinero a la sede socialista. La letrada calificó de “absolutamente falso” que se hubiera producido ese ofrecimiento, y, según su versión, lo único que se produjo fue una reunión en la que Pano pedía intermediación para una operación empresarial sobre hidrocarburos y que acabó mal.

La versión de Pano

Carmen Pano declaró la semana pasada ante la UCO que De la Hoz y otro abogado le propusieron modificar su versión y le preguntaron qué quería a cambio. Según esa declaración, la empresaria pidió que se le pagara el alquiler de su vivienda, de más de 2.500 euros mensuales, y los gastos de la boda de su hija.

El caso se enmarca en las pesquisas sobre las llamadas "cloacas" vinculadas al PSOE y en las investigaciones derivadas de la trama de hidrocarburos. Otro empresario encausado declaró ante la Guardia Civil que la abogada de Koldo García le habría propuesto beneficios procesales si aportaba información comprometedora sobre Repsol, la UCO, el teniente coronel Antonio Balas o altos cargos de Hacienda. Según ese testimonio, De la Hoz le indicó que la persona que podía trasladar ese ofrecimiento era Leire Díez, a la que situó como alguien “relacionada con el Gobierno a un segundo nivel”.

La respuesta de la letrada asturiana

En su escrito de defensa ante la UCO, De la Hoz sostiene que “tal ofrecimiento no existió” y aseguró que la documentación aportada acredita cuál fue el “verdadero —y lícito— objeto” de los contactos mantenidos en febrero de 2025. Según su versión, Pano y Álvaro Gallego acudieron a su despacho para pedir intermediación en la búsqueda de comprador para varias operadoras de hidrocarburos.

La abogada explicó que su despacho contaba entonces con un cliente interesado en adquirir operadoras que cumplieran todos los requisitos legales, pero que la operación no prosperó al detectar que una de las sociedades ofrecidas se encontraba en situación de fraude de IVA. De la Hoz sostiene que el contacto no tuvo relación con ninguna declaración testifical de Pano, sino con una posible compraventa de empresas del sector.

La letrada también pidió que se llame a declarar a varios testigos para tratar de acreditar que Pano ha incurrido en un delito de falso testimonio. En su escrito añade que, tras varias reuniones, el despacho constató que las personas que habían acudido a él no podían aportar nada relevante para la defensa de uno de sus clientes en otra causa vinculada al sector de los hidrocarburos.

De la Hoz relató además que el 27 de febrero una persona le advirtió de que Pano estaba trasladando al medio digital "The Objective" que acudía al despacho para vender operadoras. Según la abogada, esa circunstancia provocó un “malestar mayúsculo” y motivó que se comunicara a Pano y Gallego la prohibición de acceso al despacho.

La letrada subrayó que, al ser informados de esa decisión, ambos manifestaron que no había existido “ningún problema” entre las partes, sino “pequeños detalles”. A su juicio, esa reacción resulta difícil de conciliar con la existencia, días antes, de un supuesto ofrecimiento de 50.000 euros para cambiar una testifical.