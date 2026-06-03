Admitida una demanda que pide la anulación del concurso de acreedores de la filial de renovables de Duro

El Tribunal de lo Mercantil de Gijón ha admitido a trámite la demanda de un acreedor que exige la nulidad del concurso de acreedores de Duro Felguera Green Tech, la filial de renovables del grupo asturiano de ingeniería industrial.

Duro había situado a las energías renovables en el centro de su plan de viabilidad 2021-2027 y para ello creó la filial Duro Felguera Green Tech. Sin embargo, sus resultados no fueron los esperados y cerró el ejercicio de 2024 con unas pérdidas netas de 9,51 millones y un patrimonio neto negativo debido a los problemas surgidos con su principal proyecto: los parques solares Covatillas 2,3 y 4 en Cuenca.

Duro Felguera Green Tech fue inicialmente incluida como parte del grupo Duro Felguera en el preconcurso de acreedores solicitado en diciembre de 2024, pero tras no considerarse como una filial esencial para la viabilidad del grupo, fue excluida del perímetro del plan de reestructuración de Duro Felguera formalizado en octubre de 2025 y que ahora está pendiente de homologación por parte del juez. Excluida del plan, Duro Felguera Green Tech presentó concurso voluntario de acreedores, se nombró administrador concursal y este, el pasado febrero, propuso resolución del concurso como fortuito, calificación aceptada por el tribunal.

Sin embargo, hay acreedores de Duro Felguera Green Tech que no comparten ese criterio. Una empresa que trabajó como subcontrata en los parques solares Covatillas 2,3 y 4 ha presentado demanda promoviendo incidente concursal. El Tribunal de lo Mercantil de Gijón la ha admitido a trámite "al reunir los requisitos de postulación exigidos", señala la providencia del Tribunal.

El acreedor considera que la matriz de Duro Felguera Green Tech era consciente, ya en 2024, del estado de insolvencia de su filial y de que no era esencial para la viabilidad del grupo, por lo que su inclusión dentro del marco del preconcurso de acreedores "era meramente aparente y artificial", señala la demanda. Excluida del plan de reestructuración de Duro, la filial de renovables solicitó declaración de concurso voluntario en octubre de 2025 con un pasivo de 2,9 millones y un inventario de activo de 206.244 euros, "de tal manera que el órgano de administración mantuvo prolongadamente en el tiempo la situación de insolvencia hasta que solicitó de forma tardía y extemporánea la declaración concursal", señala la demanda, en la que se critica que el administrador concursal ignore esa "causa de culpabilidad".

Noticias relacionadas

Además, también hace mención a un acuerdo transaccional entre Duro Felguera Green Tech y la sociedad Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, autorizada por el administrador concursal, que puso fin a una disputa entre las empresas (renunciaron a un arbitraje) y supuso el reconocimiento de un crédito ordinario de 15,9 millones a favor de Otras Producciones de Energía Fotovoltaica. "No se justifica por la administración concursal la supuesta bondad de la transacción", señala la demanda del acreedor, que pide que se separe del cargo de administrador concursal a la sociedad que se designó "por incumplimiento grave de sus deberes" y que se declare la nulidad de la pieza de calificación del concurso como fortuito.