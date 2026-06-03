Agenda: qué hacer hoy miércoles 3 de junio en Asturias

Oviedo

Cómo vivir en un mundo hiperconectado en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, un encuentro con Mar Cabra, premio Pulitzer de periodismo divulgativo. La periodista es autora de "Vivir a jornada completa", un libro donde reconstruye su caída y propone una forma distinta de trabajar, pensar y vivir en un mundo hiperconectado. Presenta el acto Fernando Rodríguez, fotógrafo de LA NUEVA ESPAÑA y presidente de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos.

Jornadas de la Sidra

Hasta el domingo, unos 33 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en las Jornadas Gastronómicas de la Sidra, en las que ofertarán platos elaborados con la bebida autóctona. La actividad está enmarcada en la programación en torno a la Preba de la Sidra del fin de semana.

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Exposición centros sociales

Oviedo acoge del 1 al 5 de junio la Exposición de Actividades Artesanales de los centros sociales del municipio, una iniciativa que pone en valor el trabajo creativo y formativo desarrollado a lo largo del curso en la red municipal de centros sociales. La muestra podrá visitarse en el Auditorio Príncipe Felipe y será inaugurada el próximo 1 de junio a las 18.00 horas. Permanecerá abierta al público hasta el 5 de junio, fecha en la que tendrá lugar la clausura a las 14:00 horas. La exposición reunirá un total de 310 trabajos artesanales.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Concierto Aula de Guitarra

El Aula de Guitarra de la Escuela Municipal de Música Mª Teresa Prieto ofrece un concierto a las 17.40 horas, en el centro, con alumnado de la profesora Ana Isabel García Betrán. El acceso es libre hasta completar aforo.

Biblioteca de Pumarín

La biblioteca de Pumarín Sara Suárez Solís acoge a las 18.00 horas el bebecuentos "En la granja", a cargo de Ana Capilla. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Biblioteca de Vallobín

La biblioteca de Vallobín acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos "El príncipe ceniciento", a cargo de Puppy’s. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Exposición fotográfica "Benisesas"

El Centro Social Buenavista acoge del 15 de mayo al 7 de junio la exposición fotográfica "Beninesas. El papel de la mujer en Benín", una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Un viaje de ida y vuelta a América desde el Centro Municipal Integrado El Llano

En el salón de actos del Centro Municipal Integrado El Llano tendrá lugar el concierto "¡Que viva México!", a cargo del Coro Infantil de Gijón.

Coro Infantil de Gijón. / gijon.es

El recital, organizado por la Federación de Coros de Asturias, propone un recorrido por América con un repertorio muy especial. Será a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Plaza del Marqués

La Agrupación Deportiva de Bomberos de Gijón ha organizado un gran evento benéfico solidario hasta el 5 de junio en la Plaza del Marqués. El objetivo es recaudar fondos para Asociación Amigos de Mael (AMIMA2). Hoy, de 16.00 a 20.00 horas se organizarán en la plaza actividades para que todos los niños y niñas puedan sentirse Bomberos por un día. Habrá pruebas físicas, circuitos de agilidad, manejo de mangueras, lanzamiento de agua a objetivos, exposición de vehículos, equipación de bomberos... También habrá una zona pensada para adultos, donde podrán poner a prueba su fuerza y resistencia realizando distintos retos físicos y experimentando cómo es portar un equipo completo de bombero. Para participar únicamente se pide una pequeña donación voluntaria antes de entrar a las actividades.

Pumarín Sur

En el centro municipal integrado (CMI) de Pumarín-Sur se proyecta hoy, dentro del ciclo "El Cine del Sur", la película "El triángulo de la tristeza" (Ruben Östlund, 2022), con Harris Dickinson, Charlbi Dean y Zlatko Buric. Con entrada libre hasta completar aforo. Será a las 18.30 horas en versión doblada al español.

Escuela de Comercio

Dentro del certamen "Conciertos imposibles", que este año alcanza su sexta edición, se programa Rammstein "Live at Paris, 2006", dirigido por Jonas Akerlund. Será a las 19.00 horas.

Encuentros corales de Fátima

La iglesia de Fátima acoge una nueva jornada de los conciertos corales. Esta vez será el concierto del Coro de la Patata, dirigido por Lola Solís, y la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar", dirigida por Santi Novoa. Comienzan a las 20.15 horas.

Antiguo Instituto

Organizado por la Universidad Popular, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo, a las 20.00 horas de hoy en El Patio del CCAI se reunirán los dos grupos de "Danza: iniciación" de los cursos de la Universidad Popular para compartir el trabajo resultante de los últimos tres meses con el público. La muestra de danza de la UP se completará con la participación del colectivo Kaos Taller de danza, una agrupación con más de treinta años de trayectoria y un origen que hunde sus raíces en los primeros años de existencia de la propia Universidad Popular.

Teatro Jovellanos

El ciclo Encaja2 del teatro de Jovellanos acoge hoy un concierto-grabación en formato pequeño de Carasueño. Javier Vicente es "Carasueño", productor afincado en Zaragoza y fundador de los estudios Lar de Maravillas, donde ha trabajado para Tulsa, Le Parody, Calavera y Alondra Bentley, entre muchos otros. Desde 2000 comenzó su andadura musical con su grupo Big City y ahora en solitario. En directo, las canciones de "Carasueño" son defendidas en formato dúo por el propio Javier Vicente y por el percusionista, baterista y teclista Luis Azcona, resultando en una performance conjunta que resulta muy visual mientras transita entre la intimidad, el ambiente, el indie-rock y una suerte de pop atemporal.

Ateneo de La Calzada

En el salón de actos, a las 18.30 horas tendrá lugar una muestra de teatro y monólogos humorísticos de la Universidad Popular.

Escuela de Comercio

Desde hoy hasta el día 15 puede visitarse la tercera exposición social del Grupo Filatélico "El Texu", en la que los socios del grupo participan mostrando sus colecciones. Será en el vestíbulo de la 1ª planta de la Antigua Escuela de Comercio.

Antiguo Instituto

Hoy se inaugura, a las 19 horas, la exposición "Tramares. Tejiendo arrecifes".

Una muestra que es el resultado de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Centro de Mayores de El Llano

Dentro del Proyecto Cultura Cercana, organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural y patrocinado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se celebra la conferencia "Literatura y canción popular: el caso de Joaquín Sabina", impartida por Pablo Núñez Díaz, Universidad de Oviedo. La actividad se desarrolla a las 11.00 horas, en el Centro de Mayores de El Llano, ­Gijón.

Escuela de Comercio

Hoy tendrá lugar a las 19.00 horas, convocado por la Sociedad Cultural Gijonesa, la convocatoria titulada "Tus fiestas a debate". Participan Víctor Díaz, de la asociación Vive lo que Sentimos; Carmen Vila, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón y Jesús Martínez Salvador, concejal de Festejos y portavoz del gobierno municipal. Hará de ponente Pablo Palomo, redactor de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. La entrada es libre.

Avilés y comarca

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Novela en Valdecarzana

El Palacio de Valdecarzana acoge a las 19.30 horas la presentación de "La atalaya del silencio", ópera prima de Guillermo SG Gelaz, nombre literario de Guillermo Sánchez Gelaz.

Documental del HUSA

El auditorio de la Casa de Cultura proyecta a las 19.00 horas "El hospital con alma", documental dirigido por Enrique González con motivo del 50.º aniversario del Hospital Universitario San Agustín. La entrada es gratuita hasta completar aforo con invitación previa.

Tapas en el Carbayedo

El barrio avilesino celebra hasta el 7 de junio la III CarbaTapa, organizada por la asociación Disfruta Carbayedo. Nueve establecimientos participan con sus elaboraciones, que podrán degustarse en el horario fijado por cada local. Habrá votación popular y sorteo de regalos.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Todos los días a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Lo que Darwin pasó por alto

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Joan Fontcuberta What Darwin missed. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Gala del teatro escolar en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acoge esta tarde, desde las 18.30 horas, la IX Gala de Teatru Escolar N’Asturianu. Actúan los grupos teatrales del colegio de Rioturbio, con "El Cristu destrozáu y restauráu", de Felechosa, con "Coses rares" y de Villapendi, con "Fuelga entre café y sidres". La entrada es libre hasta completar aforo.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama acogen hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguegeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición pictórica en Lena

La sala de exposiciones Celso Granda de Pola de Lena acoge hasta el 14 de junio una exposición del taller de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, cuya monitora es Ángeles Losada. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Taller de memoria en Nueva de ­Llanes

La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge hasta el 1 de julio un taller gratuito de memoria dirigido a mayores de 55 años. Las sesiones se celebrarán los miércoles, de 11.00 a 13.00 horas, y trabajarán la atención, la concentración, el lenguaje, el cálculo, la orientación y otros aspectos relacionados con la estimulación cognitiva. Organiza Solidaridad Intergeneracional. Inscripciones presenciales en la Casa de Cultura, en los teléfonos 985 410 106 y 679 389 399, o en los correos culturanueva@ayuntamientodellanes.com y siasturias@solidaridadintergeneracional.es.

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic "Michel", en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic "Michel". Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que "surja la inspiración" al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

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En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.