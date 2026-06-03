Avances frente al lupus eritematoso: "Podemos personalizar los tratamientos y mejorar el control de los síntomas”, destacan los reumatólogos asturianos

Los avances más llamativos y recientes en el tratamiento de enfermedades autoinmunes sistémicas fueron el principal objeto de análisis de la reunión anual de la Sociedad Asturiana de Reumatología (SARE), celebrada en Torazo (Cabranes), el pasado fin de semana.

Entre las cuestiones más relevantes se mencionaron tres: los avances en biomarcadores para el seguimiento del lupus eritematoso sistémico, las novedades en el abordaje de la enfermedad relacionada con IgG4 y las estrategias más recientes para el diagnóstico y tratamiento de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis (GEPA).

Lupus eritematoso sistémico: El sistema inmunitario ataca por error al propio organismo, afectando a órganos como la piel, las articulaciones, los riñones o el corazón. Los biomarcadores —sustancias que se pueden medir en sangre u otros fluidos— permiten conocer con mayor precisión la actividad de la enfermedad y predecir posibles brotes. “Los nuevos descubrimientos en este campo están ayudando a personalizar los tratamientos y mejorar el control de los síntomas”, destacaron los expertos.

Enfermedad relacionada con IgG4: Es un trastorno poco frecuente que puede afectar a distintos órganos como el páncreas, las glándulas salivales o los riñones. En la reunión de Torazo se presentaron avances en su diagnóstico y manejo. “Gracias a una mejor comprensión de los mecanismos inmunológicos implicados, los especialistas pueden identificarla antes y aplicar terapias más específicas, reduciendo el daño a los órganos”, señalaron los especialistas.

Granulomatosis Eosinofílica con Poliangitis (GEPA): Es una forma de vasculitis que inflama los vasos sanguíneos y puede causar síntomas respiratorios, neurológicos y cutáneos. “Los nuevos enfoques terapéuticos, que combinan medicamentos inmunomoduladores con tratamientos biológicos, están logrando mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir las recaídas”, concluyeron los reumatólogos asturianos.

Medicina personalizada y colaboración multidisciplinar

El congreso de la SARE contó con una destacada participación de reumatólogos y otros profesionales sanitarios. Durante las jornadas se presentaron ponencias y mesas redondas que abordaron los nuevos criterios diagnósticos, las estrategias terapéuticas emergentes y el papel de la medicina personalizada en el manejo de estas enfermedades. Entre otros elementos, se destacó “la importancia de la colaboración multidisciplinar y de la investigación traslacional para mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

Noticias relacionadas

Según los expertos de la SARE, los avances analizados “reflejan el rápido progreso de la medicina en el campo de las enfermedades autoinmunes", en las que "la investigación continúa ofreciendo esperanza a miles de personas que conviven con estos trastornos crónicos”.