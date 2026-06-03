Más calor y menos lluvia de lo normal: la previsión de la UE para este verano que incrementa el riesgo de incendios cada vez más voraces
La Comisión Europea se prepara para la temporada de incendios movilizando a un total de 22 aviones Canadair, dos de ellos en España, cinco helicópteros y preposicionando a 185 bomberos búlgaros, polacos y holandeses en Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha durante julio y agosto
Será un verano con más calor de lo normal y menos lluvia de la habitual en Asturias, lo que, a priori, dispara el riesgo de incendios, como los que azotaron la región en 2017 y 2023. Al menos son las previsiones con las que trabaja el Emergency Response Coordination Center (ERCC, Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias, en español) de la Unión Europea, que acaba de presentar su preparación para la campaña de incendios de 2026. Asturias no es la única zona de riesgo. En Castilla y Léon, Extremadura, Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y cómo no, Galicia, también pueden ver incrementados sus incendios, aunque en el Levante se espera más lluvia de la habitual para el verano. Venimos de un año, el de 2025, en el que se superaron todos los records: en Europa se quemaron más de un millón de hectáreas, 400.000 de las cuales correspondieron a España. Pero el riesgo de grandes incendios se incrementa también en el centro de Europa, y sobre todo en los Balcanes.
El Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias es el órgano que ejecuta el Mecanismo de Protección Civil de la UE, cuando se produce un desastre en alguno de los 27 países de la Unión o los diez asociados al mismo (Albania, Bosnia-Herzegovina, Islandia, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Serbia, Turquía, Ucrania y Moldavia). Primero se interviene con capacidades nacionales, luego con asistencias espontáneas solidarias, después con medios precomprometidos del pool Europeo de Protección Civil y después con red d eseguridad "rescEU".
El ERCC intervino en España en diferentes incendios entre el 13 de agosto y el 2 de septiembre, algunos de ellos en Asturias, en los que intervinieron bomberos preposicionados griegos y andorranos.
Para este año, la UE cuenta con 22 aviones Canadair, dos de ellos destacados en Madrid, y cinco edificios. Además, se preposicionará a 185 bomberos: 40 búlgaros en Galicia durante julio, 105 polacos en agosto y 40 holandeses en Cataluña del 16 de julio al 15 de agosto. Estos bomberos acudierán a aquellos incendios dee gravedad que se planteen en el paía durante el verano. Vuenta con experiencia, pero también acuden para obtener nuevas capacidades. En toda Europa serán 777 los bomberos preposicionados.
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