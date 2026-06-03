ChatGPT, Mary Wollstonecraft, Aznar y el dolmen de la Cobertoria caen en dos de los exámenes más temidos de la PAU en Asturias en su segundo día

ChatGPT, los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, el dolmen de la Cobertoria de Salas y los principales hitos del gobierno del PP de José María Aznar. Estos son algunos de los temas que cayeron este miércoles en los exámenes de Historia de España e Historia de la Filosofía en el segundo día de la PAU en Asturias. Un total de 5.157 alumnos realizan este año las Pruebas de Acceso a la Universidad más vigiladas de la historia. Como novedad, la Universidad de Oviedo incorporó sistemas de detección de frecuencias para localizar dispositivos tecnológicos y luchar contra el "copieteo".

"No hemos pillado ni a un solo alumno", celebró el vicerrector este martes, después de iniciarse la primera prueba, la de Lengua Castellana y Literatura, en la que los estudiantes tuvieron que interpretar un poema del ovetense Ángel González y un artículo de Lola Pons Rodríguez titulado "El acoso, por su nombre". El segundo examen del día, obligatoria para todos los aspirantes, fue primera lengua extranjera.

Dos pruebas obligatorias

Este miércoles, la PAU volvió a sus 16 sedes repartidas por todo el territorio regional con otras dos pruebas de peso y obligatorias: Historia de España e Historia de Filosofía. Esta última se recuperó a raíz de la reforma de la selectividad que se hizo con la LOMLOE y los estudiantes asturianos debían elegir una de ellas para examinarse. Un total de 2.424 se examinaron de Historia y 2.064 de Filosofía.

Son, por su extenso temario, dos de las materias más temidas por los estudiantes asturianos. De nuevo, y según confirma la Universidad de Oviedo, hoy no se produjeron incidencias con el "copieteo".

EN IMÁGENES: Primer día de PAU en Asturias / Luisma Murias/ Ángel González/ Mara Villamuza/ A. M. Serrano

En Historia de España, cayeron dos textos. Uno sobre Valentí Almirall, titulado "España tal cual es", de 1886, y el otro consistió en un fragmento del discurso pronunciado por Manuel Azaña en el Congreso el 14 de octubre de 1931. Asimismo, los asturianos tuvieron que contestar a preguntas relacionadas con el dolmen de la Cobertoria de Salas, como ejemplo del proceso de Neolitización de la Península Ibérica; la expansión de la corona aragonesa; la dinastía de los Austrias; la guerra carlista y; por último, "las principales medidas llevadas a cabo por los gobiernos del PP de 1996-2004". Es decir, la etapa de Aznar.

Aquí puedes consultar el examen de Historia de España de la PAU 2026 de Asturias

La IA se cuela en el examen de Filosofía

Por su parte, en Filosofía, el texto sobre el que giraron las preguntas de la prueba fue un extracto de "Vindicación de los derechos de la mujer", de la escritora inglesa Mary Wollstonecraft. Los examinadores pidieron a los alumnos que hiciesen una comparación crítica de este fragmento con Ética Nicomáquea, de Aristóteles. La última pregunta de la prueba abordó un tema de máxima actualidad: la Inteligencia Artificial. "Sabiendo que la IA del tipo LLM (como ChatGPT) no piensa, ¿puede una IA de este tipo tener razón?".

Aquí puedes consultar el examen de Historia de la Filosofía de la PAU 2026 de Asturias

Con estas pruebas ya superadas, a los bachilleres asturianos tan solo les quedan la fase de admisión o específica para subir nota y poder acceder a las titulaciones con notas de corte más altas, como son el grado de Medicina o el doble grado de Criminología y Derecho. Hoy será el turno, hasta las 20.30 horas, de Análisis musical, Matemáticas o Latín; Artes escénicas o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; y Dibujo artístico o Ciencias generales. La PAU concluirá mañana, jueves, a las 20.30 horas.