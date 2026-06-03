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El Club de Guisanderas premia a Ana Paz Paredes con su medalla de oro

La Taberna Asturiana Zapico será nombrado emabjador permanente del colectivo asturiano

Ana Paz Paredes

Ana Paz Paredes / MIKI LOPEZ

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M. Riera

Oviedo

Las guisanderas asturianas están ste miércoles de fiesta. La celebran a partir de las 19.30 horas en La Casona de Leceñes, en Valdesoto (Siero), durante una gala en la que entregarán sus reconocimientos anuales. La principal distinción de esta edición, la Guisandera de Oro, recaerá en Ana Paz Paredes, escritora y periodista que ha desarrollado su carrera en LA NUEVA ESPAÑA, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su labor de conservación del recetario tradicional asturiano y su contribución a la difusión de la cultura gastronómica de la región.

Será nombrado Embajador Permanente de las Guisanderas de Asturias La Taberna Asturiana Zapico, establecimiento situado en Toledo y regentado por Álvaro Egea y Nieves Zapico. Además, se homenajeará a Mayte Fernández García, guisandera jubilada.

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