Coronel Fernando Melero: "Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa"

El coronel Fernando Melero y Claudio, miembro del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y que mandó en su día el Batallón "Toledo" del Regimiento "Príncipe", regresó a Asturias para ofrecer una conferencia en la Delegación de Defensa sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán. Este jueves, a las siete y media la tarde, acudirá al Club LA NUEVA ESPAÑA para disertar sobre el mismo asunto. El coronel Jesús Moreno del Valle fue el encargo de presentar al conferenciante ante los asistentes, entre quienes se contaban el Presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; el Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal; el jefe del regimiento "Príncipe" y comandante militar de Asturias, coronel José Miguiel Garcés; el jefe de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, coronel Francisco Javier Puerta; el Jefe Superior de la Policía Nacional de Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriaín; o el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira, entre otros. Moreno del Valle resaltó la importancia que cobrado la geopolítica con las guerras de Ucrania y Oriente Medio, en el contexto del cambio diametral de la poítica exterior de Estados Unidos y el descubrimiento por parte de la Unión Europa de que sólo con el comercio no puede mantener su influencia.

El coronel Melero comenzó por explicar que, "para Israel, esta guerra es existencial. Irán busca destruir el Estado de Israel. Para Israel, Irán es una amenaza absoluta, es impensable que pueda llegar a tener la bomba atómica. Por eso Israel no quiso perder la oportunidad de descabezar al régimen iraní, en la creencia de que el pueblo se levantaría, tal como indicaban los infiltrados del Mosad. Pero no se levantaron y han permanecido en torno a sus dirigentes. Los kurdos tampoco se han unido a la guerra, porque no olvidan que Estados Unidos les dejó tirados en Siria frente al Estado Islámico. Israel no se atiene a las reglas porque la comunidad internacional no ha impedido que la ataquen de manera contínua". Melero, que mandó el Tercio Gran Capitán de la Legión, añadió que "el presidente de Estados Unidos siguió a Irán porque no podía soportar la idea de no tener nada que ver en el derrocamiento del régimen".

"La personalidad ególatra, megalómana y poco reflexiva de Trump ha tenido que ver con su fracaso en Irán, porque los militares le advirtieron, pero él no hizo caso. Quiere apoderarse de todo aquello. Ha sido como una extensión de lo de Venezuela, pensaba que iba a encontrar un títere como Delcy, pero la población no se ha atrevido a levantarse", explicó el gaditano.

Irán, un "pivote geopolítico", como diría Brzezinski, a caballo de las dos principales cuencas gasísticas y petrolíferas del mundo, en el centro de la nueva Ruta de la Seda que está levantando China, y en el North-South Transport Corridor que une la India con Rusia, "es una auténtica fortaleza, rodeado de cordilleras, con una defensa fácil". El régimen está consiguiendo el primero de sus fines, sobrevivir, mientras que "los americanos han lanzado un ataque sin fines". Y ha conseguido sobrevivir "al no existir una cadena de mando normal, y aplicarse una defensa en mosaico". "Irán tiene algo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar la iniciativa", sin llegar a usar "el armas de Bab el-Mandeb", el "choke point" de Yemen y el Cuerno de África. "El régimen está sobreviviendo, más fuerte y más readicalizado que nunca", cree.

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Los iraníes tienen reservas de petróleo para seis meses, y están consiguiendo sacarlo por el Mar Caspio, lo que por otro lado está dando oxígeno a los rusos. "El pago de un peaje a Irán para garantizar el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz sería catastrófico porque elevaría los costes. Lo que ha sido inesperado es la acción de Irán contra los países del Golfo. Han vito que Estados Unidos ha sido incapaz de protegerles", indicó. Y añadió: "El gran deseo de trump es que esto acabe. Al bolsillo americano le está afectando. Y ha causado la ruptura de Trump con el movimiento Maga. Los grandes beneficiados son China y Rusia. China usa a Irán para que Estados Unidos queme sus recursos, dejando correr el tiempo. La UE tiene una posición fragmentada. estamos ante una redefinición del orden mundial".