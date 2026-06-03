La fabada ya tiene su sello de Correos: cómo es, cuánto costará y cuándo se podrá adquirir
La estampa forma parte de la serie sobre gastronomía española
Costará 4,6 euros, habrá una tirada de 65.000 hojas y se pondrá a la venta a partir del 22 de junio. La fabada ya tiene su propio sello, que forma parte de la serie Gastronomía. España en 19 platos’ que tiene en marcha la Real Academia de Gastronomía de España en colaboración con Correos desde hace unos cuantos años.
El Boletín Oficial del Estado publicó este mismo miércoles la resolución sobre su puesta en circulación, a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. El lote de sellos con la fabada se estampará junto dos series más: sobre el Festival de Teatro clásico de Chinchilla de Montearagón, en Albacete, y sobre el Centenario de la Federación Internacional de Filatelia (FIP)».
A finales del pasado mes de marzo la Academia Asturiana de Gastronomía eligió la fabada, dentro del recetario regional, como el plato que tendría que representar al Principado en la serie nacional, cuyo objetivo es difundir y reconocer la riqueza gastronómica del país a través de sus recetas más representativas.
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