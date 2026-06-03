FADE facilita la atracción de 200 trabajadores de Perú para paliar la falta de personal en la construcción y la industria asturiana

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) activa soluciones ante la falta de personal cualificado en sectores como la construcción y la industrial del metal. La patronal ha firmado un convenio con la empresa Talento Grupo Internacional para incorporar hasta 200 trabajadores de Perú al tejido empresarial asturiano que se sumarán a otros 200 que ya llegaron a la región.

El convenio de colaboración para la atracción y selección de profesionales cualificados procedentes de Perú ha sido rubricado por el director general de FADE, Alberto González, y Diego Carbajosa Sanz, de Talento Grupo. Según destacaron fuentes de FADE, el convenio aborda "una de las mayores dificultades estructurales para el tejido empresarial asturiano: la falta de profesionales cualificados para cubrir vacantes, una brecha que afecta especialmente a perfiles técnicos y condiciona los planes de crecimiento y relevo en buena parte de las empresas asturianas".

El programa cubre el proceso completo, desde la captación del candidato en Perú hasta su incorporación efectiva a la empresa en Asturias. El proceso, en el que la empresa viaja a conocer a los candidatos, incluye la evaluación técnica del perfil, la validación de la experiencia, el asesoramiento legal migratorio, la tramitación del visado y la formación previa al traslado.

Entre los perfiles de referencia figuran soldadores, caldereros, electricistas industriales, técnicos en mecatrónica y mantenimiento electromecánico, operarios de control numérico, pintores industriales, especialistas en chapa y pintura, albañiles y encofradores.

La firma del acuerdo garantiza la continuidad de una herramienta puesta en marcha el pasado año. Con este mecanismo, las empresas asturianas pueden acceder a perfiles ya validados y con experiencia previa. Hasta el momento, a través de FADE se han beneficiado 29 empresas asturianas y se han incorporado unos 200 trabajadores, con la previsión de incorporar otros 200 en los próximos meses.

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El convenio con Talento Grupo Internacional se enmarca en la estrategia de FADE para dar respuesta al reto demográfico y de cualificación que condiciona la competitividad del tejido empresarial asturiano, y se suma al conjunto de líneas de trabajo que la Federación está impulsando para ampliar las vías de captación y retención de talento disponibles para sus asociados. Recientemente, FADE también firmó un convenio de colaboración con la Fundación Nortempo para activar el "Proyecto Puente", una iniciativa de movilidad laboral internacional que permitirá a las empresas asociadas a FADE acceder a personas trabajadoras cualificadas procedentes del exterior con plena capacidad legal de incorporación inmediata al mercado laboral español.