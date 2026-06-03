Del "Fevemocho" a la financiación autonómica, sin olvidar qué hacer con la basura en Asturias: esto es todo de lo que tendrá que dar cuenta Barbón ante el Pleno de la Junta

No se librará a buen seguro el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de dar cuenta en el Pleno de la próxima semana de los asuntos que copan la actualidad regional, algunos no muy cómodos para su gobierno como el conocido escándalo del «Fevemocho» (los trenes mal construidos que no cabían por los túneles asturianos), una vez que el Tribunal de Cuentas apunta a que los convoyes de cercanías no estarán listos hasta 2028, cuando el último plazo oficial dado por Renfe era de 2027. Éste, además de la financiación autonómica –negociación que quiere poner en marcha ya el Ministerio de Hacienda de forma independiente con cada comunidad– y qué pasará con el tratamiento de residuos en Asturias ocupan los desvelos de los grupos parlamentarios, que los llevarán al pleno de la Junta, el martes y miércoles.

En cuanto al nuevo retraso de los trenes, mientras Convocatoria por Asturies-IU piden «transparencia» y que aclare qué pase al Gobierno de Barbón dado su «triste historial de desencuentros» con el Ministerio de Transportes –en palabras del portavoz, Xabel Vegas–, en PP y Foro se muestran más combativos. Adrián Pumares, portavoz de éste último, ve «verdaderamente preocupante» la total ausencia de mecanismos de coordinación periódica entre el Gobierno del Principado y el de España tras el primer «fiasco» de los trenes que «no cabían por los túneles».

La diputada del PP Beatriz Polledo atribuye directamente el «Fevemocho» a Barbón:«Su gobierno ya no se sostiene con un nuevo escándalo de gestión del dinero público de todos los asturianos». Los populares quieren que expliquen el adelanto del pago de 16,2 millones de euros a la empresa adjudicataria (CAF) "a cambio de nada", después de asegurar que el fiasco de los trenes inservibles tenía un «coste cero»; y por qué se dijo que las nuevas unidades estarían listas en 2026, «cuando la realidad es que ya vamos camino de 2028».

Y añadió: «Lo más grave y lo más escandaloso es que Adif, Renfe y la propia compañía sabían que a esa fecha los trenes no cabían por los túneles y que el contrato era inviable». Porque como recuerda el PP en la operación hay «actores» que ahora están en una posición complicada: José Luis Ábalos era el ministro que licitó y adjudicó el contrato; la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, está «investigada por cinco delitos de la ‘trama Koldo’»; el presidente de Renfe que pagó el anticipo está «desaparecido» tras cobrar 600.000 euros; y la exministra Raquel Sánchez, que «avaló aquel coste cero», ha sido «ascendida» a presidenta de Paradores.

"Mero espectador"

Polledo lo tiene claro: «Barbón no puede seguir presentándose como ese mero espectador que no sabe nada. Blanqueó todo este engaño que estamos ahora descubriendo». Y calificó de «colección de engaños» los denominados «Acuerdos de la Castellana» sobre las compensaciones a Asturias y Cantabria por haberse quedado sin trenes.

En Vox ponen el acento en la financiación autonómica y quieren convencer a Adrián Barbón para que no se reúna con el ministro Arcadi España. «No hay nada que negociar con la mafia que desprecia a los asturianos ni con los que no quieren mejorar la financiación», advierte Carolina López, crítica con que no se tengan en cuenta criterios de envejecimiento, dispersión territorial, orografía... «Y sí se quiera ceder al 100% la gestión de los tributos a Cataluña o vaciar de contenido el Consejo de Política Fiscal», añadió López, quien considera que la convocatoria a negociar de Hacienda es «propaganda y distracción».

Todo lo contrario lo ve Xabel Vegas. Pese a que a la izquierda no le convencen los planteamientos del Gobierno de Pedro Sánchez para hablar del reparto de fondos entre las autonomías, Vegas cree que es "positivo" que haya una base para negociar: "Obviamente es mejorable, pero el Principado debe sentarse y dialogar".

La gestión de Cogersa y el futuro del tratamiento de residuos en Asturias también tendrá protagonismo en el debate plenario. Adrián Pumares instará al Gobierno a aclarar su plan futuro, al igual que Vox, crítico con que en la región «se lleven 15 años negándose a una planta incineradora, luego vendiendo la planta de CSR (la ‘Plantona’) para concluir que se enviarán a quemar las basuras a León, algo que el PSOE ya cambió al ver el muro levantando por sus socios comunistas, contrarios».