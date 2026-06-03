Hacienda ya devolvió más de 170 millones del IRPF en Asturias
La atención presencial arranca en 15 oficinas de la Agencia Tributaria y del Principado
La Agencia Tributaria ha devuelto ya unos 170 millones a 275.000 contribuyentes de los 370.000 que han presentado hasta ahora en Asturias su declaración dentro de la campaña de la renta de 2025, que desde el lunes se puede registrar de manera presencial en oficinas, un canal que se suma a la presentación de liquidaciones por internet y por teléfono.
Los datos los facilitó el delegado especial de la Agencia Tributaria en Asturias, José Ignacio Rollán, durante la visita que realizó junto al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, a la plataforma conjunta del Gobierno de Asturias y de este organismo para prestar ayuda a los contribuyentes en la autoliquidación del IRPF.
En Asturias, los trámites se pueden realizar en ocho oficinas de la Agencia Tributaria a las que se suman otras siete habilitadas por el Principado en Vegadeo, Navia, Tineo, Ribadesella, Llanes, Laviana y Siero, unas plataformas en las que se cuenta con la colaboración del Colegio de Economistas de manera que los usuarios disponen de hasta un centenar de técnicos para ayudarles en la declaración del IRPF.
Según Rollán, esta colaboración de la administración autonómica es "fundamental desde un punto de vista cuantitativo" y permite dar un servicio que de otra manera no se podría ofrecer y llegar a zonas del territorio del Principado donde la Agencia Tributaria no tiene oficinas. A su juicio, el respaldo que presta el Principado en la campaña de la renta es "de los más importantes" que realiza una administración autonómica en España.
Por su parte, el consejero de Hacienda incidió en que, con las deducciones aplicadas por el Principado a través de la denominada "vía fiscal asturiana", el 90% de los contribuyentes –unos 540.000– pagarán menos en el IRPF este año gracias a unos beneficios fiscales cuantificados en 133 millones "para las rentas medias y bajas".
La campaña del IRPF y del impuesto de Patrimonio de 2025 comenzó el pasado 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, salvo para las declaraciones a ingresar con domiciliación, que tendrán que estar entregadas antes del 25 de junio.
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