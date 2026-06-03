Iván Armesto, de Gran Hermano 1, anuncia que se convertirá en padre a los 60 años de edad: "Nunca es tarde si la dicha es buena y esta es fantástica"
El gijonés ha sorprendido a su comunidad digital anunciado su inminente paternidad
Iván Armesto atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El gijonés, que alcanzó la fama en 2001 tras su participación en la primera edición del famoso reality Gran Hermano, donde logró el tercer puesto, ha revolucionado las redes socials al anunciar una noticia tan sorprendente como inesperada: se convertirá en padre a los 60 años de edad.
El empresario espera una hija junto a su pareja, Teresa Lourdes "Lula", con quien mantiene una relación desde hace 14 años. "Con los 21 años que tiene mi Raquel os puede parecer tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y esta es fantástica", confesó a través de un post en Instagram. Con estas palabras, Armesto dejó claro que, aunque se encuentra en una etapa muy distinta a la que vivió cuando nació su primera hija, esta nueva paternidad llega cargada de ilusión y felicidad. "Quiero compartir nuestra alegría y contaros que la mujer a la que amo y un servidor vamos a tener una hija", anunció emocionado.
Aunque en los últimos años ha preferido manter un perfil bajo, el exconcursante televisivo ha querido compartir algunos detalles sobre la futura integrante de la familia. La pequeña se llamará Vega y nacerá en las Islas Canarias a comienzos del próximo mes de agosto.
Pese a ello, Armesto no ha ocultado el profundo amor y vínculo que mantiene con Asturias, la tierra que le vio nacer y por la que sigue sintiendo profundo cariño. "Su sangre astur la llevará como es debido", afirmó, reivindicando con orgullo sus raíces y el apego que siempre le conectará con su querida tierrina.
La noticia ha sorprendido gratamente a su comunidad digital, que ha llenado la publicación de felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja ante la llegada de su hija.
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