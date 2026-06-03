Perfumerías Avenida, con cuatro tiendas en Asturias, presenta un ERE que afecta a 105 trabajadores
Los competidores digitales y el estrechamiento de los márgenes lastra los resultados de la cadena
R. V. / P. C.
El Grupo Recio, empresa matriz y propietaria de Perfumerías Avenida, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un máximo del 15% de sus casi 700 empleados en tiendas, lo que se traduce en unos 105 trabajadores, ya que el proceso excluye al personal administrativo. En Asturias, Perfumerías Avenida cuenta con cuatro tiendas, tres en Gijón y una en Pola de Siero.
El nuevo CEO de la compañía, Javier Alonso, ha subrayado que el proceso «no es sencillo» debido a que la media de antigüedad de los empleados afectados es de 20 años. Alonso ha afirmado que los competidores digitales han deteriorado el mercado de las tiendas físicas, lo que ha obligado a la compañía, fundada en Salamanca en 1981, a cerrar algunos de sus establecimientos que se encontraban en pérdidas. Asimismo, el directivo ha añadido que la bajada progresiva de las ventas desde el covid, unida a la subida de los costes por la inflación, ha provocado que el beneficio se estreche.
En este sentido, las ventas en el ámbito digital del Grupo Recio se sitúan «muy por debajo de la media del sector», que se encuentra en el 15%. Para paliar esta situación, la empresa va a arrancar un nuevo plan de negocio con el objetivo de construir las bases para un futuro sostenible. Además, intensificara su presencia en redes sociales y la colaboración con "influencers" del sector de la belleza, ya que el ámbito digital es cada vez más importante, según ha indicado Javier Alonso.
«Mayoritariamente vendedoras»
Respecto a los trabajadores que se quedarán sin empleo tras finalizar el proceso, que se alargará durante un mes y medio aproximadamente, Alonso ha detallado que son «mayoritariamente vendedoras», si bien ha matizado que los colectivos más desfavorecidos por situaciones personales serán tratados de la mejor manera posible. Además, tras la negociación colectiva se abrirá la posibilidad de la permuta para que los empleados puedan cambiarse las condiciones de salida una vez que se concrete quiénes son los afectados.
Por otra parte, Javier Alonso ha reconocido que esta situación económica y empresarial del Grupo Recio ha provocado el adiós de la firma como patrocinador principal del equipo de baloncesto femenino de Salamanca, el Perfumerías Avenida. El Grupo Recio delegó la dirección en Alonso por un cambio generacional en busca de una evolución del modelo comercial de la compañía, que actualmente es líder de distribución al oeste de Castilla y León y al sur de Galicia y cuenta con cuatro tiendas en Asturias, tres en Gijón y una en Pola de Siero.
Suscríbete para seguir leyendo
- La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
- Fallece un hombre al caer al río Llovones, en Colunga, con una segadora
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
- Adiós a los sobres de plástico de azúcar y kétchup en bares y a los minichampús en hoteles: 'Tenemos que aplicar el sentido común, como hacemos en casa
- Un conocido abogado asturiano, investigado en la nueva causa que golpea al PSOE por la trama de la 'fontanera' Leire Díez: 'Todo está en orden
- ¿Cuándo se irá de Asturias la sofocante ola de calor? Los termómetros bajarán de golpe más de diez grados
- Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística