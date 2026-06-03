El Principado no contactó con el gigante chino que hará una fábrica de coches en Galicia pese al interés que tenía por el norte de España

El Gobierno del Principado no ha mantenido nunca "ningún contacto" con la empresa estatal automovilística china SAIC para intentar captar la fábrica de coches que la compañía establecerá en Galicia, donde prevé crear más de 2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. A pesar de que SAIC –fabricante de la popular marca MG–llevaba años interesada en implantar su primera factoría europea en el norte de España, desde la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo –el departamento del Ejecutivo regional encargado de atraer inversiones a Asturias– no se ha establecido en ningún momento interlocución con el gigante asiático, según reconoció ayer el Consejero del ramo, Borja Sánchez, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

Hace casi dos años, en septiembre de 2024, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó un viaje oficial a China en el que se reunió con Wang Xiaoqui, presidente de SAIC. Ya entonces el grupo automovilístico había manifestado su intención de ubicar una fábrica de coches en la Unión Europea, con el objetivo de esquivar los aranceles que Bruselas había impuesto a la importación de vehículos eléctricos chinos. Dentro del continente, España había ganado posiciones frente a otros candidatos y, en concreto, la empresa había deslizado su interés por una zona próxima a un puerto marítimo que le permitiera un acceso fácil al Reino Unido.

Estas eran características en las que encajaban regiones del norte español como Asturias. De hecho, organizaciones empresariales asturianas habían destacado las posibilidades que había para atraer el proyecto y desde el Principado se había señalado que se estaban poniendo a todos los potenciales inversores "facilidades administrativas y económicas dentro de los mecanismos disponibles".

El Gobierno asturiano sí se había reunido con directivos de otra gran empresa automovilística china, BYD, a quienes presentaron los terrenos de la Zalia en Gijón para una posible factoría que finalmente se situó en Hungría.

No obstante, en el caso de SAIC, Galicia ha sido la elegida. Los últimos flecos de la inversión se detallaron en el viaje a China que realizó a finales de abril el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, precisamente en la misma semana en que su homólogo asturiano, Adrián Barbón, estaba en México.

En concreto, SAIC establecerá una fábrica en Ferrol y un centro logístico en As Pontes, ambos en la provincia de La Coruña. Las instalaciones prevén crear más de 2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. La estimación es que las obras se inicien en 2027, con el propósito de que la fábrica, que se marca como reto producir 120.000 vehículos al año, esté operativa a finales de 2028.

Hoja de ruta

Mientras tanto, precisamente ayer la Consejería de Ciencia e Industria del Principado firmó ayer con los agentes sociales la Estrategia Industrial para Asturias 2030, el documento que aspira a servir como hoja de ruta para la transformación de la industria de la región en los próximos años. Con todo, su puesta en marcha precisa de dotación presupuestaria, que no existirá hasta que el Principado apruebe los Presupuestos de 2027.

El programa –que ha contado con el asesoramiento de Joaquín Lorences, catedrático emérito de Economía de la Universidad de Oviedo– ya había sido acordado el pasado marzo por el Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CC OO, pero ayer se formalizó su constitución en un acto celebrado en el taller de FP de soldadura de la Universidad Laboral de Gijón. Un escenario elegido con intención, ya que uno de los principales propósitos del documento es atraer a jóvenes (especialmente a mujeres) a ciclos de FP con salidas laborales en la industria, un sector que acusa falta de mano de obra.

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La Estrategia Industrial para Asturias se articula en torno a cinco grandes objetivos: reforzar la industria existente y atraer nuevas inversiones; generar empleo industrial estable, seguro y de calidad; integrar a las empresas asturianas en cadenas de valor internacionales y fortalecer la autonomía estratégica; impulsar el crecimiento y consolidación de pymes industriales, y contribuir a un modelo territorial y social equilibrado, inclusivo y sostenible.