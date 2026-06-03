Los profesores asturianos amenazan con volver a las calles en septiembre: "Otras comunidades están consiguiendo mejoras reales"

La normalidad del inicio del próximo curso podría estar en peligro. CSIF, el único sindicato que se negó a firmar el pacto Asturias Educa que desconvocó la huelga del año pasado, le da una fecha límite al Principado: septiembre. "O negociáis o volvemos a la calle", aseveran desde la organización, donde creen que el acuerdo del pasado verano "está muerto". "No ha servido para resolver los problemas de fondo de la educación asturiana y ha dejado en los centros más de lo mismo", recalcan.

El sindicato sostiene que, un año después, muchos de los problemas señalados por el profesorado siguen abiertos. Entre ellos, destacan la sobrecarga burocrática, la falta de personal de apoyo, la necesidad de más orientación o el reconocimiento insuficiente de tutorías, que se realizan sin compensación. "Mientras en otras comunidades se están logrando mejoras reales, estables y protegidas, en Asturias las organizaciones sindicales que firmaron el pacto consiguieron lo que el Gobierno quería", lamentan.

De esta forma, ponen de ejemplo el caso de Cataluña, que acaba de alcanzar un preacuerdo con una mejora de en torno a los 400 euros brutos mensuales, o la Comunidad Valenciana, que ha cerrado una subida de 200 euros brutos mensuales con actualización de los complementos ligada a la subida del IPC. "No solo se trataba de subir algo, sino de conseguir mejoras reales, estables y protegidas frente a la pérdida de poder adquisitivo", explican.

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"El acuerdo ha quedado superado por la realidad de los centros y no puede seguir usándose como excusa para impedir nuevas mejoras", advierten. Por eso, el sindicato se reunirá mañana con el resto de organizaciones de la Junta de Personal Docente para solicitarle formalmente a la Consejería de Educación la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial para abrir una nueva negociación sobre las condiciones laborales del profesorado asturiano.