El drama de las listas de espera en Asturias
Rubén Adrián Martín estuvo año y medio esperando para que un traumatólogo le viese en el HUCA: "Es una vergüenza, en este tiempo empeoré notablemente"
"Tengo 40 años y debo ser de los pocos que les gusta trabajar; no quiero estar de baja", asegura este afectado, que sufrió un trallazo en la espalda, en enero de 2025, mientras bañaba a su perra, que lo dejó tumbado en el suelo
La vida de Rubén Adrián Martín lleva marcada por el dolor desde el 5 de enero de 2025. Ese día, "de la forma más tonta" mientras bañaba a su perra ('Mora'), sufrió un trallazo en la espalda que lo dejó tumbado en el suelo durante varios minutos sin poder moverse. Dos días después acudió a su médico de cabecera y comenzó un periplo que lo ha mantenido desde entonces engrosando la lista de espera de traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Lo de las listas de espera es una vergüenza, da igual que pongas reclamaciones", reconoce indignado.
A lo largo de estos meses, "empeoré notablemente". Comenzó a presentar dolores más intensos en la cadera, entumecimiento y hormigueo en el muslo, además de una disminución progresiva de movilidad en la pierna. "Mi vida se ha visto profundamente condicionada por el dolor, las limitaciones físicas, la incertidumbre, el impacto emocional y la pérdida de calidad de vida que supone convivir diariamente con esta situación", reconoce.
Y la situación podría ir a peor. En dos meses, el sueldo que cobra por estar de baja –trabaja de teleoperador– quedará en el 75% de su nómina. Tiene dos hijos y su mujer se ha quedado en el paro. "Me veo en una tesitura complicada porque algo tan básico como que me atienda un médico no llega. Tengo 40 años, y debo de ser de los pocos que les gusta trabajar. Yo no quiero estar de baja", dice. Por suerte, tras más de un año de espera su cita con el traumatólogo fue el 1 de junio, aunque prevé que el tratamiento que necesite dure mucho más tiempo.
Según los médicos que le han visto hasta ahora (a lo largo de estos meses ha sido atendido tanto por la sanidad pública como por la privada), la solución más factible pasa por realizar unas infiltraciones o poner epidural. Martín lo único que desea es volver a vivir sin dolor y poder retomar su trabajo.
Aquí puedes consultar cuánto tarda cada hospital en programar una cita o consultar, por centros y especialidades.
Las listas de espera, en máximos históricos
Es el drama de nunca acabar, que en lugar de resolverse se eterniza. Las listas de espera sanitarias en el Principado de Asturias alcanzaron a finales del último abril máximos históricos en número de pacientes, según los datos que maneja la Consejería de Salud. En total, 178.141 asturianos se encontraban pendientes de algún procedimiento sanitario en esa fecha. El mayor foco de presión se encuentra en las consultas con especialistas, con 123.711 pacientes, una cifra récord. Traumatología (28.383), oftalmología (18.179) y dermatología (15.911) concentran más de la mitad de los casos y también las esperas más largas, que llegan hasta 179 días en el caso del dermatólogo. En cirugía hay 22.979 personas en lista, con una demora media de 85 días, inferior a la de meses anteriores, aunque el número de pacientes sigue creciendo. Destacan oftalmología y traumatología como las áreas con más intervenciones pendientes. Las pruebas diagnósticas suman 31.451 pacientes, con descensos en colonoscopias, mamografías y TAC, pero incrementos en ecografías y resonancias. Los tiempos de espera tienden a bajar, pero aun así se mantienen, en general, por encima de los 60 días. Este problema tan común en la región tiene rostro humano. A continuación, cuatro asturianos relatan la experiencia de su desesperante espera.
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