Los sindicatos, en alerta tras el informe del Tribunal de Cuentas sobre el "Fevemocho": "Queremos saber las fechas que se firmaron"

El informe del Tribunal de Cuentas sobre el "Fevemocho" (el escándalo de los trenes mal construidos que no cabían por los túneles), que apunta a que los convoyes de cercanías no estarán listos hasta 2028, cuando el último plazo oficial dado por Renfe era de 2027, ha encendido las alarmas entre los sindicatos ferroviarios.

Tanto Comisiones Obreras como UGT han reclamado transparencia a la compañía pública y han advertido que la flota actual de cercanías en una situación cada vez más difícil de sostener.

Ignacio Guzmán, responsable ferroviario de Comisiones Obreras, aseguró que lo desvelado por el Tribunal de Cuentas no supone ninguna sorpresa. "Nada nuevo en el frente", resumió el representante sindical, que atribuyó esta situación al "secretismo" con el que, a su juicio, se ha gestionado el proyecto tanto por parte de la empresa como de las administraciones.

Guzmán insistió en que los nuevos convoyes son "imprescindibles" para comenzar a ofrecer un servicio de calidad en la red de ancho métrico, aunque defendió que la renovación no debería limitarse a sustituir los trenes actuales. En este sentido, incidió en que lo importante una ampliación de la flota, al considerar que el número de unidades disponibles es insuficiente para prestar todos los servicios necesarios y desarrollar horarios competitivos. "Esperamos que no sea una simple renovación de flota, sino también una ampliación", señaló.

Desde UGT se mostraron muy contundentes. Su representante, Francisco Barrios, describió una situación de "alerta máxima" en el ferrocarril de ancho métrico asturiano y advirtió de que el sistema se encuentra al límite de sus posibilidades.

Barrios quiso destacar en primer lugar el trabajo que realiza diariamente la plantilla del centro ferroviario de El Berrón para mantener operativos unos trenes con décadas de servicio. Según explicó, los trabajadores consiguen sacar unidades a circular pese a que muchas de ellas vuelven a sufrir averías a las pocas horas o tras recorrer apenas unos kilómetros.

"Es imposible mantener el parque actual de trenes de ancho métrico en Asturias", afirmó el dirigente sindical, quien aseguró que no existen medios suficientes para reparar y conservar adecuadamente las unidades en servicio.

Para UGT, la posibilidad de que los nuevos convoyes acumulen otros dos años de retraso confirma las advertencias que el sindicato lleva realizando "desde hace tiempo". Barrios lamentó que los representantes de los trabajadores no dispongan de documentación oficial sobre el calendario de fabricación y entrega de los trenes y denunció que lo único que han recibido son plazos cada vez más prolongados.

Ante esta situación, el sindicato reclamó a Renfe y al Ministerio que exijan a la empresa adjudicataria un calendario "firme y definido" para la construcción de las nuevas unidades. También pidió la implicación del Principado para defender los intereses de Asturias y presionar para que los trenes lleguen cuanto antes.

"Nos dijeron que llegarían en 2026 y estamos ya en junio de 2026", recordó Barrios, quien alertó de que, si la situación se prolonga, la actual emergencia del ancho métrico podría desembocar en una "auténtica catástrofe" para el servicio ferroviario.

UGT exigió además que se hagan públicos los contratos y documentos en los que figuren las fechas comprometidas para la construcción y entrega de los convoyes. "Queremos que se ponga sobre la mesa el contrato con las fechas que se firmaron en su momento. Y si esas fechas no existen, alguien tendrá que asumir responsabilidades", concluyó.

Las declaraciones de ambos sindicatos llegan después de que las últimas informaciones sobre el proyecto hayan vuelto a sembrar dudas sobre el calendario de llegada de unos trenes considerados clave para garantizar el futuro del transporte ferroviario de ancho métrico en Asturias.