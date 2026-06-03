Sogepsa reconoce dificultades para completar los compromisos de implantación de Costco en el polígono de Bobes

La Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) acumula unas pérdidas de 17,5 millones de euros solo de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, según reconoció el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano , Borja Sánchez, en la comisión de Industria en la que fue interrogado en varios aspectos acerca de la empresa pública por el diputado del Grupo Parlamentario Popular José Agustín Cuervas-Mons. "Hemos dicho por activa y por pasiva que esto es un pozo sin fondo y este es el último ejemplo", subrayó el diputado del PP quien también desveló la comprometida situación económica de la sociedad, "sin liquidez", que le ha llevado a ver comprometidos cincluso sus compromisos con la implantación de Costco en el polígono de Bobes, en Siero.

Tal como se dio a conocer en la última reunión del consejo de administración de Sogepsa en marzo, la entrega de la parcela urbanizada para Costco debiera de hacerse antes del 27 de junio de 2027, e incluso una fecha anterior si se adelantara la presentación del proyecto al Ayuntamiento de Siero y la concesión de la licencia. Y el importe de las obras para brindar los servicios básicos en la parcela donde se ubicará Costco, la parte que tiene que asumir Sogepsa, supera los 3 millones de euros, con un plazo de ejecución de 9 meses. Su falta de liquidez para hacer frente a esta contratación ha llevado a la sociedad pública a concertar un préstamo por esos 3 millones de euros por dos años. Sogepsa, con un accionariado 100% público, es un instrumento en los desarrollos de las políticas de suelo residencial, industrial y estratégico del Principado de Asturias y sus ayuntamientos, según consta en su página web.

Cambio de nombre de la sociedad

Para Cuervas-Mons la situación de Sogepsa "son pérdidas para todos los asturianos; el dinero público les importa muy poco. Tiran con pólvora ajena", reprochó antes de cuestionar la estrategia de reestructuración financiera planteada para la empresa pública. El consejero Borja Sánchez informó que se está estudiando realizar un cambio de nombre de la sociedad. Para cumplir ese encargo se ha realizado un procedimiento de adjudicación directa -"por la confidencialidad del encargo", subrayó Sánchez- que ascienden a 2.400 euros. Además, Sánchez ha indicado que Sogepsa podría ser medio propio del Principado, pero ha insistido en que hay otras opciones. "El cambio de nombre en las compañías es algo que se hace con frecuencia, sobre todo para adaptarse a nuevas coyunturas y a nuevos contextos", detalló el titular de Industria.

Sánchez recordó que la compañía es cien por cien pública y que ahora lo que toca es realizar una reforma de unos estatutos que tienen unos cuarenta años. Posteriormente, ha comentado que Sogepsa podría ser medio propio de la Administración, pero ha indicado que "hay otras opciones". "¿Será medio propio o no? Bueno, pues lo veremos, lo discutiremos", apuntó.

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Sogepsa, con un accionariado 100% público, es un instrumento en los desarrollos de las políticas de suelo residencial, industrial y estratégico del Principado de Asturias y sus ayuntamientos. Para Cuervas-Mons, sin embargo, las "drepreciaciones" de los terrenos que no venden evidencia "la falta de estregia industrial" del gobierno. Y reprochó: "Este gobierno eterniza todo: la Zalia, Sedes... y todo lo que toca". El Consejero defendió que "lo importante" es que ya hay una compañía 100% pública "y ahora solo queda el encaje administrativo". Ante los reproches del diputado del PP, Sánchez se aferró al hecho de que con Cogersa "estamos cerrando un proceso complejo" y se refirió a "pérdida coyuntural" cuando desde la oposición pusieron negro sobre blanco en el balance contable de la entidad.