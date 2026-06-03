La TPA estrenará directora en Asturias la próxima semana

Azahara Cañedo Ramos será nombrada la próxima semana directora de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), propuesta que cuenta con el apoyo de todos los diputados de la izquierda. El nombramiento de Cañedo, profesora titular de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, se debatirá el martes en el Pleno de la Junta General del Principado, y de no salir aprobado -requiere mayoría cualificada, es decir, 30 de 45 diputados-, se votará al día siguiente, para lo que vale con la mayoría absoluta, es decir, 23 diputados. El PSOE, junto a IU y la diputada Covadonga Tomé completan tal suma.

Tanto IU como Tomé ya han mostrado su voto favorable. Vox no apoyar el nombramiento de Cañedo, al considerar que se requiere un perfil para tal cargo "alejado de cualquier ideología", algo que opinan no cumple la profesora, mientras que Foro duda, tal y como expresó este mismo miércoles su portavoz, Adrián Pumares, tras la junta de portavoces para preparar el pleno del parlamento asturiano. El PP no tiene fijado el sentido de su voto, según aseguró la diputada Beatriz Polledo. Para la portavoz del PSEO Dolores Carcedo, esta candidata, presentada por su grupo parlamentario, tiene «el perfil idóneo» para afrontar los retos inmediatos del ente público.

Tesis

Nacida en Gijón, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, premio extraordinario de su promoción, y doctora en Investigación en Medios de Comunicación por la misma universidad, conoce la estructura interna de la televisión autonómica asturiana, que fue objeto de estudio de su tesis doctoral, titulada “Televisión del Principado de Asturias. Dinamización y diversidad en el sector audiovisual asturiano (2005-2015)”. En aquella investigación contó con la colaboración de José Ramón Pérez Ornia, primer director general de la RTPA, y por ella recibió en 2020 el Premio ATIC-Asociación de Universidades con Titulaciones en Información y Comunicación a la Mejor tesis doctoral.