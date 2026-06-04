La agenda 2030 de la industria asturiana

Asturias quiere que dentro de cuatro años, los que quedan para el 2030, su industria esté perfectamente digitalizada. Que haya incorporado tecnologías como la IA, la realidad virtual o el "blockchain". Que funcione mayoritariamente a partir de energías renovables. Que sus trabajadores estén mejor pagados y tengan contratos estables. Que en sus plantillas haya más mujeres. Que las empresas asturianas participen de las grandes cadenas de valor trazadas por la gran industria mundial. Que crezcan las compañías ya implantadas en la región y que haya nuevas inversiones.

Todo esto está argumentado en un documento de 155 páginas que el Gobierno del Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los dos principales sindicatos en la región, UGT y CC OO, presentaron el pasado martes en la Universidad Laboral. El texto es una revisión de la estrategia industrial que las organizaciones mencionadas habían diseñado en 2021 para "reforzar el papel de la industria como motor del crecimiento económico regional", y que han decidido actualizar con "un enfoque más ambicioso y operativo" y para adaptarse a la inestabilidad internacional desatada en los últimos años por guerras y conflictos arancelarios.

El documento sostiene que Asturias goza de un momento de "fortaleza productiva", y para ello se apoya en varios datos: el PIB regional superó los 30.000 millones de euros en 2024, la industria emplea a 63.200 personas y genera 17.893 millones de euros de facturación.

Sin embargo, la Estrategia también indica que el peso de la industria en el PIB asturiano ha descendido en las últimas décadas y que persisten cuellos de botella que limitan su crecimiento.

El texto se divide en una parte más analítica y de diagnóstico de la situación actual, seguida de otra con objetivos y propuestas más o menos prácticas y concretas. Estas últimas pueden clasificarse en siete grandes medidas:

Energía.

La red eléctrica está al límite de capacidad y varias empresas han suspendido planes de crecimiento por falta de suministro. La estrategia propone establecer canales permanentes de coordinación con las operadoras de transporte y distribución, priorizar el consumo industrial de mayor impacto en empleo y valor añadido, extender el gas a polígonos estratégicos y acelerar el despliegue de hidrógeno y gases renovables.

Suelo industrial.

El documento reconoce que ya no existe déficit cuantitativo de suelo, pero sí problemas de infraestructuras incompletas, urbanizaciones sin recepcionar y trámites lentos. Las actuaciones consideradas clave son: impulsar definitivamente la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) como polo intermodal único en el frente atlántico (dos puertos, ferrocarril, autopistas y aeropuerto cercano), establecer estándares mínimos de servicios en todos los polígonos, crear una ventanilla única proactiva que acompañe los proyectos hasta su ejecución y redefinir el papel de Sogepsa para dotar de infraestructuras y conectividad los espacios industriales.

Talento y empleo.

La escasez de mano de obra cualificada y el relevo generacional son obstáculos estructurales. La respuesta concreta incluye "formación a la carta" dentro de las empresas con compromiso de contratación, refuerzo de la formación profesional dual y cláusulas en contratos públicos que premien a las empresas que formen alumnado en alternancia. Se añade un plan específico para incorporar más mujeres a los sectores industriales y la creación de una red de referentes femeninos en la educación. El objetivo es que el empleo industrial siga siendo tractor de mejores condiciones laborales para todo el mercado de trabajo.

Financiación.

Asturgar y la Sociedad Regional de Promoción (SRP) tienen actualmente una capacidad muy limitada en comparación con instrumentos equivalentes en otras comunidades. La estrategia propone ampliar significativamente su capacidad de avalar operaciones a largo plazo y conceder préstamos para inversiones en modernización, descarbonización e internacionalización. Se complementa con el fortalecimiento de clústeres y ecosistemas industriales para que las pymes ganen compartan recursos y accedan juntas a proyectos tractores.

Digitalización.

Se prioriza la digitalización de las microempresas (menos de diez trabajadores) mediante incentivos para adoptar inteligencia artificial, automatización y ciberseguridad industrial. En paralelo, se busca acelerar la tramitación de proyectos industriales digitalizando procesos, incorporando inteligencia artificial (IA) en tareas repetitivas, extendiendo la declaración responsable y creando una oficina virtual de guías de trámites. La integración de la Universidad de Oviedo y los centros tecnológicos en los ecosistemas industriales se plantea como condición para aumentar el valor añadido y la diversificación.

Sostenibilidad.

La descarbonización y la economía circular no se presentan solo como obligación, sino como oportunidad para acceder a fondos europeos, reducir dependencias y mejorar la eficiencia. Se incentivan inversiones que vayan más allá de los mínimos normativos y se avanza hacia el "vertido cero" (reducir al mínimo el vertido de aguas residuales). El Corredor Atlántico y la logística multimodal se vinculan directamente a la reducción de emisiones del transporte industrial.

Cohesión territorial.

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La estrategia incluye un Mapa Regional de Oportunidades con perspectiva comarcal, priorizando aquellas zonas de transición justa y en riesgo de despoblación de Asturias. Se refuerza Asturex (Sociedad de Promoción Exterior del Principado) para la internacionalización de las pymes y se plantea construir una marca industrial atractiva para el talento joven, conectando las capacidades productivas con valores de calidad de vida y sostenibilidad.