Agenda: qué hacer hoy jueves 4 de junio en Asturias

Oviedo

Encuentro sobre la situación en Oriente Medio en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, un encuentro con el coronel Fernando Melero y Claudio, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y uno de los mayores especialistas en geopolítica de Oriente Medio en España. La conferencia, presentada por el coronel Jesús Moreno del Valle, delegado del Ministerio de Defensa en Asturias, versará sobre la situación geopolítica en Oriente Medio y el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Jornadas de la Sidra

Hasta el domingo, unos 33 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en las Jornadas Gastronómicas de la Sidra, en las que ofertarán platos elaborados con la bebida autóctona. La actividad está enmarcada en la programación en torno a la Preba de la Sidra del fin de semana.

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Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Santa María la Real de la Corte

La iglesia de Santa María la Real de la Corte acoge a las 20.00 horas el concierto "Sacro Seicento", dedicado a la música religiosa del primer Barroco italiano, con obras de Costantini, Donati, Fasolo, Monteverdi, Rossi y Vizzana. Participarán la soprano Noelia Fernández Tejedo y el contratenor Carlos Ruiz de Arcaute Rivero, acompañados al órgano por Mario Álvarez Blanco. La entrada es libre.

Concierto Aula de Piano

El Aula de Piano de la Escuela Municipal de Música Mª Teresa Prieto acogeun concierto, a las 17.30 horas, de la profesora Tania Guelfat. El acceso es libre hasta completar aforo.

Colegio Público Ventanielles

La biblioteca José María Laso Prieto, de Ventanielles, organiza, a las 18.00 horas, el bebecuentos "En la granja", a cargo de Ana Capilla, que se celebrará en el Colegio Público Ventanielles. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Biblioteca San Lázaro

La biblioteca de San Lázaro acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "El príncipe ceniciento", a cargo de Puppy’s. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Auditorio Príncipe Felipe

El Auditorio acoge, dentro del ciclo de conciertos y jornadas de piano, la actuación del violonchelista Steven Isserlis junto a Oviedo Filarmonía, dirigida por Pietari Inkinen, a las 19.30 horas. El programa incluye una obra de encargo a Antoni Parera Fons, el "Concierto para violonchelo y orquesta" de William Walton y una composición de Jean Sibelius.

Teatro Filarmónica

El ciclo de cine RADAR proyecta, a las 20.00 horas, "Kontinental ‘25", del director rumano Radu Jude. La película sigue a Orsolya, una alguacila de la ciudad de Cluj que debe ejecutar el desahucio de un hombre sin hogar, una decisión que acabará enfrentándola a sus propias contradicciones. La producción, de 109 minutos de duración, fue distinguida con el Oso de Plata en el Festival de Berlín y le valió a su protagonista, Eszter Tompa, el premio a la mejor actriz en los festivales de Gijón y Chicago.

Exposición fotográfica "Benisesas"

El Centro Social Buenavista acoge del 15 de mayo al 7 de junio la exposición fotográfica "Beninesas. El papel de la mujer en Benín", una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) acoge hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Concierto de la OSPA

"Mudanza" es el título del programa de hoy de la OSPA con el que se presenta en el teatro Jovellanos bajo la dirección de Nuno Coelho y con Vadym Kholodenko como solista al piano.

Imagen de archivo de un concierto de la OSPA en el teatro Jovellanos. / Ángel González

El programa incluye las obras de Enescu "Rapsodia rumana nº 1 en la mayor, op. 11"; de Liszt, "Concierto para piano nº 2 en la mayor, S. 125", y de Bartók, "Concierto para orquesta, Sz 116, BB 123". Dará comienzo a las 20.00 horas. En la imagen, una pasada actuación de la orquesta en el teatro Jovellanos.

Escuela de Comercio

"Huellas en el polvo. (Narrativa completa de David González)" es el título de la obra que hoy se presenta a las 19.00 horas, en el local social del Ateneo Obrero (2ª Planta de la Escuela de Comercio), libro editado por Efe Eme Editorial, dentro de su colección interMitente. Participarán en este acto de presentación-homenaje: Julia Navas Moreno (novelista y poeta), Manolo D. Abad (escritor) y David S. Suarón (escritor). Lo que se presenta es la casi totalidad de la obra en prosa del fallecido autor gijonés, "tan afilada como su poesía, tan clara en su expresividad que hiere al leerla. Textos en los que narra sus experiencias vitales, repletas de jerga y lenguaje cotidiano, encontramos la cruda experiencia en prisión, su vida callejera, amistades, drogas...". La entrada es libre hasta completar aforo.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

Hoy, a las 19.30 horas, continúan en el Centro de Cultura Antiguo Instituto los Alcuentros de Músiques Asturianes. En esta ocasión va haber un concierto del dúo formado por el músico asturiano Un de Grao y el leonés Rodrigo Martínez.

Escuela de Comercio

Hoy comienza la décimosexta edición del ciclo de proyección de documentales "Docuxixón". En el salón de actos de la Escuela de Comercio se proyecta, a las 19.00 horas, "Perlora, desde 1954", obra dirigida por Manuel García Postigo sobre la ciudad residencial de Perlora. La entrada es libre hasta completar el aforo y habrá un encuentro con el director del documental.

Plaza del Marqués

La Agrupación Deportiva de Bomberos de Gijón ha organizado un gran evento benéfico solidario hasta el 5 de junio en la Plaza del Marqués. El objetivo es recaudar fondos para Asociación Amigos de Mael (AMIMA2). Hoy, de 16.00 a 18.00 horas se organizarán en la plaza actividades para que todos los niños y niñas puedan sentirse Bomberos por un día. Habrá pruebas físicas, circuitos de agilidad, manejo de mangueras, lanzamiento de agua a objetivos, exposición de vehículos, equipación de bomberos... También habrá una zona pensada para adultos, donde podrán poner a prueba su fuerza y resistencia realizando distintos retos físicos y experimentando cómo es portar un equipo completo de bombero. Para participar únicamente se pide una pequeña donación voluntaria antes de entrar a las actividades.

Pumarín Sur

En el centro municipal integrado de Pumarín-Sur hoy, dentro del programa "Arte en el barrio", se oirá la música de José Manuel Tejedor & Dani Álvarez. Será a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

CMI El Llano

En el salón de actos tendrá lugar hoy la presentación de la Asociación Memorialista Asturias. Será a las 19.00 horas con entrada libre.

Encuentros corales de Fátima

La iglesia de Fátima acoge una nueva jornada de los conciertos corales. Esta vez será el concierto del coro de la Alianza Francesa, dirigido por Lola Solis, y el Orfeón San Lorenzo, dirigido por Montserrat Serrano de la Llana. Comienzan a las 20.15 horas.

Palacio de Revillagigedo

En el programa de actividades paralelas a la exposición "Convivium, arqueología de la dieta mediterránea", que se puede ver en el Palacio de Revillagigedo, tiene hoy una cita con las "conversaciones en torno a la arqueología, la dieta y la convivialidad". Será a las 18.30 horas y se hablará de "El aceite de oliva como símbolo de salud y cultura en el Mediterráneo". Estarán como ponentes Javier Sánchez-Perona, coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de la Grasa-CSIC, y Yolanda Peña, profesora titular de la UNED. Y en conexión con las conversaciones, hoy también habrá una visita guiada a las vitrinas que conforman la exposición. Esta vez la visita la hará de 18.00 a 18.20 horas Rubén Montes (Museos Arqueológicos de Gijón), con el argumento "La despensa: transporte, almacenamiento y conservación".

Conservatorio de la Laboral

En el salón de actos del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, ubicado en la Laboral, hoy a las 17.30 horas tendrá lugar un concierto colaborativo con los clarinetes de la Banda Sinfónica de Gijón. La entrada es libre.

Escuela de Comercio

Dentro del proyecto "Y al salir de clase, ¿qué?", un programa de ocio y tiempo libre para adolescentes, hoy está programado un taller gratuito, con plazas limitas, de "Técnicas de coloring", para jóvenes entre 12 y 17 años. Será de 18.00 a 20.00 horas, en el Espacio Joven de la Escuela de Comercio, impartido por Blinca.

Teatro de la Laboral

El alumnado de las aulas de música pop-rock de la Universidad Popular ofrece un concierto de acceso libre y gratuito en el que demostrarán todo lo aprendido durante los últimos meses con canciones muy reconocibles. Se trata de los grupos de: técnicas vocales pop-rock, guitarra eléctrica y acústica, bajo, batería, teclados y saxofón, dirigidos por sus profesores: David Casillas (bajo), José Ramón Feito (teclados), Kiko Flores (saxofón), Julio Gilsanz (guitarra), Félix Morales (batería) y Santi Novoa (técnicas vocales). Está organizado por la Universidad Popular y comienza a las 18.00 horas.

Ateneo de La Calzada

Hoy se inaugura, a las 19.00 horas, la exposición "Solsticio de verano", que se podrá ver hasta el 27 de junio de 2026 De 09.00 a 21.00 horas. Con esta muestra, la Sociedad Cultural Gesto vuelve, once años después, a exponer en el Ateneo de La Calzada, con obras que han tenido como premisa inspiradora el solsticio que comienza con la hoguera de San Xuan. Los participantes son: Álvaro Noguera, Arturo Presa, Benjamín Tous, Carmela Corzo, Encar Novoa, Federico Mieres, Gelu García, Honorino García, Juana Ventosa, Liam E. Perdomo, Lourdes Mieres, Mabel Lavandera, Marco Aurelio Tuya, Miguel Bonhome, Miriam V. Amengual, Nani Kulasky, Rafael Arroyo, Rola Yaman, Rosalina Alonso y Sebastián Ruíz.

Avilés y comarca

Teatro en el Palacio Valdés

El Teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas "Inteligencia artificial (ay)", dentro de escenAvilés y la sección "Hecho en Asturias". La obra, con dramaturgia y dirección de Maxi Rodríguez, está interpretada por Jerónimo Granda y el propio Rodríguez. Entradas, 12 euros.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas "La chica del coro", en versión original con subtítulos en español. Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse en la taquilla y en la web del centro.

Cuentos en Los Canapés

La biblioteca del centro sociocultural Los Canapés ofrece a las 18.00 horas el cuentacuentos "Shakespeare... brevemente", a cargo de Saltantes Teatro. La actividad acerca varias obras del autor inglés al público infantil de 4 a 9 años, con plazas limitadas.

Lectura en La Carriona

La biblioteca de La Carriona acoge a las 18.00 horas un taller infantil de animación a la lectura impartido por La Caracola. Está dirigido a niños de 4 a 8 años, con 25 plazas disponibles e inscripción previa en la propia biblioteca.

Música en el Conservatorio

El Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón ofrece tres conciertos de fin de curso, a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas, con alumnado de trombón, viola y canto. La entrada es libre hasta completar aforo en el centro de la calle La Ferrería.

Las Cuencas

"Calle Málaga", cine en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy, desde las 20.00 horas, la proyección de la película "Calle Málaga", dirigida en 2025 por Marya Touzani y protagonizada por Carmen Maura. La entrada vale 4 euros.

Cantares de chigre en Mieres

Prosigue el programa "Cantares de chigre" en Mieres, con una sesión especial previa a San Xuan. Habrá actuaciones en seis establecimientos con los grupos "Cantares", "Jimaguas", "Música de sofá", "Pujades", "D’Rumba" y Manu Miranda. Empiezan a las 20.00 horas.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama acogen hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguedeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición pictórica en Lena

La sala de exposiciones Celso Granda de Pola de Lena acoge hasta el 14 de junio una exposición del taller de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, cuya monitora es Ángeles Losada. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic "Michel", en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic "Michel". Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

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El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.