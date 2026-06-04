Asturias busca nuevas líneas de investigación de minerales: "Tan importante es contar con las instalaciones como disponer del conocimiento para operarlas eficazmente"
Hunosa y la Universidad de Oviedo firman un acuerdo para impulsar las materias primas en la región: "Podremos seguir generando conocimiento y oportunidades en un ámbito de gran relevancia"
La Universidad de Oviedo y la empresa pública Hunosa han reforzado su colaboración con el objetivo de potenciar la investigación, la formación avanzada y la transferencia de conocimiento en el ámbito de las materias primas y el procesamiento de minerales.
El acuerdo, firmado este jueves por el rector Ignacio Villaverde y el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, contempla la cesión de uso de diversos equipos científico-técnicos que serán instalados en el complejo industrial Batán Recovery, ubicado en Mieres. Estas instalaciones seguirán utilizándose para actividades vinculadas a la investigación, la innovación y la formación especializada.
La iniciativa se enmarca dentro de una colaboración más amplia entre la compañía minera y el Asturias Raw Materials Institute (ASRAM), el instituto de materias primas de la Universidad de Oviedo. El objetivo es generar nuevas capacidades científicas y tecnológicas, así como reforzar la formación en un ámbito clave para el desarrollo económico de la región.
Con este acuerdo, tanto el personal docente e investigador como el estudiantado universitario podrán continuar utilizando estos equipos en proyectos académicos y científicos relacionados con el procesamiento de minerales. Por su parte, Hunosa asumirá las tareas de mantenimiento, conservación y operación de las instalaciones.
Durante el acto de firma, el Rector destacó la importancia de esta colaboración como ejemplo de conexión entre la universidad y el sector productivo. "Este acuerdo permitirá seguir generando conocimiento y oportunidades en un ámbito de gran relevancia para Asturias", señaló Villaverde.
En la misma línea, Enrique Fernández subrayó que "tan importante es contar con las instalaciones como disponer del conocimiento para operarlas eficazmente", destacando el valor añadido que aporta la Universidad en materia de investigación. Además, recordó que esta cooperación cobra especial relevancia en el contexto del Programa Nacional de Exploración Minera, donde Hunosa está llamada a desempeñar un papel destacado.
La alianza entre ambas entidades no es nueva. Universidad de Oviedo y Hunosa mantienen desde hace años colaboraciones en investigación, transferencia de conocimiento y formación especializada. Entre sus iniciativas conjuntas destaca la Cátedra Hunosa, centrada en la transición energética, la revalorización de residuos, las energías renovables y la innovación en el sector forestal.
La incorporación de este equipamiento al complejo Batán Recovery permitirá estrechar aún más la relación entre la actividad investigadora y las necesidades del tejido productivo, favoreciendo el desarrollo de proyectos de I+D+i y la formación práctica en un entorno tecnológico avanzado.
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